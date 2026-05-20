2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Hszi Csin-ping kínai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog, miután megállapodást írtak alá a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Hszi Csin-ping hosszan méltatta Vlagyimir Putyinnal kötött egyezségét

Infostart / MTI

A kínai-orosz kapcsolatok új, dinamikusabb fejlődési szakaszba léptek, és a két ország megállapodott a jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról is – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnököt fogadta.

A kínai állami média beszámolója szerint Hszi elmondta, hogy a változékony nemzetközi helyzet ellenére Kína és Oroszország az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a vállalások betartása és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvei mentén fejlesztette a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget.

A kínai elnök szerint a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos-technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek.

Hszi hangsúlyozta: Kína és Oroszország megállapodott abban, hogy meghosszabbítják a kétoldalú jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés hatályát. Emlékeztetett arra is, hogy idén van a kínai-orosz stratégiai koordinációs partnerség létrejöttének 30., valamint a jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés aláírásának 25. évfordulója.

„Kínának és Oroszországnak stratégiai és hosszú távú szemlélettel kell előmozdítania saját fejlődését és megújulását egy még magasabb szintű átfogó stratégiai koordináció révén” – jelentette ki.

Hszi szerint a két ország feladata az is, hogy elősegítse az igazságosabb és ésszerűbb globális kormányzási rendszer kialakítását. Kiemelte: Peking és Moszkva az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként fontos szerepet töltenek be a nemzetközi ügyekben.

A kínai államfő úgy fogalmazott, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlődése annak köszönhető, hogy a felek folyamatosan mélyítették a politikai bizalmat és a stratégiai koordinációt, miközben együttműködésüket új területekre terjesztették ki.

A kínai-orosz kapcsolatok hosszú távú, stabil és magas színvonalú fejlesztése stratégiai választás, amely a két ország alapvető érdekein és a globális folyamatokon alapul – mondta Hszi.

Vlagyimir Putyin május 19-20. között tesz hivatalos látogatást Kínában; ez a 25. kínai útja államfőként.

Putyin: az orosz-kínai együttműködés a nemzetközi stabilitás egyik tényezője

Az orosz-kínai kapcsolatok a nemzetközi stabilitás fontos tényezőjét jelentik – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásán.

Putyin szerint a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van a két ország szoros együttműködésének. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a közel-keleti válság ellenére is megbízható energiaszállító marad Kína számára.

Az orosz-kínai gazdasági együttműködés hajtóerejét az energetikai partnerség jelenti – mondta Putyin.

Az orosz elnök korábban azt mondta:

Moszkva és Peking nagyon jelentős előrelépést ért el az olaj- és gázszektorban folytatott együttműködésben, és gyakorlatilag minden kulcskérdésben megállapodás született.

„Ha sikerül ezeket a részleteket véglegesíteni és a látogatás során lezárni, rendkívül elégedett leszek” – idézte Putyint a Kreml.

Moszkvai adatok szerint Oroszország 2025-ben 101 millió tonna kőolajat és 49 milliárd köbméter földgázt szállított Kínának.

A tárgyalások egyik kiemelt témája a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték projektje volt, amelyről a Kreml szerint megszületett az alapvető egyetértés, ugyanakkor több részlet továbbra is egyeztetés alatt áll.

A csúcsszintű pekingi tárgyalások során a felek mintegy 20 együttműködési dokumentumot írtak alá, további megállapodások előkészítése pedig folyamatban van.

Közös nyilatkozatot fogadtak el a stratégiai koordináció erősítéséről, valamint egy másik dokumentumot a többpólusú világrend támogatásáról.

A Kreml által ismertetett közös nyilatkozat szerint a globális béke és fejlődés napirendje új kockázatokkal és kihívásokkal szembesül, miközben fennáll a nemzetközi közösség töredezettségének és a „dzsungel törvénye” visszatérésének veszélye.

Az orosz fél a közlemény szerint köszönetet mondott kínai partnerének az ukrajnai háború ügyében elfoglalt objektív és elfogulatlan álláspontjáért. Leszögezték, hogy a tartós béke eléréséhez kezelni kell a válság gyökereit.

A kínai állami média beszámolója szerint a két ország megállapodott a 2001-ben aláírt jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról, továbbá Putyin meghívta Hszit egy 2027-es oroszországi látogatásra.

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon
Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Moscow says an "understanding" has been reached on the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

