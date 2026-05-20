Hszi Csin-ping hosszan méltatta Vlagyimir Putyinnal kötött egyezségét

A kínai állami média beszámolója szerint Hszi elmondta, hogy a változékony nemzetközi helyzet ellenére Kína és Oroszország az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a vállalások betartása és a kölcsönösen előnyös együttműködés elvei mentén fejlesztette a két ország közötti átfogó stratégiai partnerséget.

A kínai elnök szerint a két ország közötti politikai bizalom tovább mélyült, miközben a gazdasági, energetikai, tudományos-technológiai, kulturális és regionális együttműködés folyamatosan bővült, a két nép közötti kapcsolatok pedig tovább erősödtek.

Hszi hangsúlyozta: Kína és Oroszország megállapodott abban, hogy meghosszabbítják a kétoldalú jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés hatályát. Emlékeztetett arra is, hogy idén van a kínai-orosz stratégiai koordinációs partnerség létrejöttének 30., valamint a jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés aláírásának 25. évfordulója.

„Kínának és Oroszországnak stratégiai és hosszú távú szemlélettel kell előmozdítania saját fejlődését és megújulását egy még magasabb szintű átfogó stratégiai koordináció révén” – jelentette ki.

Hszi szerint a két ország feladata az is, hogy elősegítse az igazságosabb és ésszerűbb globális kormányzási rendszer kialakítását. Kiemelte: Peking és Moszkva az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaiként fontos szerepet töltenek be a nemzetközi ügyekben.

A kínai államfő úgy fogalmazott, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlődése annak köszönhető, hogy a felek folyamatosan mélyítették a politikai bizalmat és a stratégiai koordinációt, miközben együttműködésüket új területekre terjesztették ki.

A kínai-orosz kapcsolatok hosszú távú, stabil és magas színvonalú fejlesztése stratégiai választás, amely a két ország alapvető érdekein és a globális folyamatokon alapul – mondta Hszi.

Vlagyimir Putyin május 19-20. között tesz hivatalos látogatást Kínában; ez a 25. kínai útja államfőként.

Putyin: az orosz-kínai együttműködés a nemzetközi stabilitás egyik tényezője

Az orosz-kínai kapcsolatok a nemzetközi stabilitás fontos tényezőjét jelentik – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásán.

Putyin szerint a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van a két ország szoros együttműködésének. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a közel-keleti válság ellenére is megbízható energiaszállító marad Kína számára.

Az orosz-kínai gazdasági együttműködés hajtóerejét az energetikai partnerség jelenti – mondta Putyin.

Az orosz elnök korábban azt mondta:

Moszkva és Peking nagyon jelentős előrelépést ért el az olaj- és gázszektorban folytatott együttműködésben, és gyakorlatilag minden kulcskérdésben megállapodás született.

„Ha sikerül ezeket a részleteket véglegesíteni és a látogatás során lezárni, rendkívül elégedett leszek” – idézte Putyint a Kreml.

Moszkvai adatok szerint Oroszország 2025-ben 101 millió tonna kőolajat és 49 milliárd köbméter földgázt szállított Kínának.

A tárgyalások egyik kiemelt témája a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték projektje volt, amelyről a Kreml szerint megszületett az alapvető egyetértés, ugyanakkor több részlet továbbra is egyeztetés alatt áll.

A csúcsszintű pekingi tárgyalások során a felek mintegy 20 együttműködési dokumentumot írtak alá, további megállapodások előkészítése pedig folyamatban van.

Közös nyilatkozatot fogadtak el a stratégiai koordináció erősítéséről, valamint egy másik dokumentumot a többpólusú világrend támogatásáról.

A Kreml által ismertetett közös nyilatkozat szerint a globális béke és fejlődés napirendje új kockázatokkal és kihívásokkal szembesül, miközben fennáll a nemzetközi közösség töredezettségének és a „dzsungel törvénye” visszatérésének veszélye.

Az orosz fél a közlemény szerint köszönetet mondott kínai partnerének az ukrajnai háború ügyében elfoglalt objektív és elfogulatlan álláspontjáért. Leszögezték, hogy a tartós béke eléréséhez kezelni kell a válság gyökereit.

A kínai állami média beszámolója szerint a két ország megállapodott a 2001-ben aláírt jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról, továbbá Putyin meghívta Hszit egy 2027-es oroszországi látogatásra.