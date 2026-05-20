2026. május 20. szerda
Répássy Róbert, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt igazságügyi államtitkár az Eperjesi Evangélikus Jogakadémia Miskolcra költözésének 100. évfordulójára alkalmából rendezett, A jogászképzés múltja, jelene és jövője című konferencián a Miskolci Egyetemen 2019. január 25-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban mesélt a kegyelmi ügy aláírásának körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Ő is elmondta: az igazságügyi tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.

Telefonos interjút adott Répássy Róbert fideszes volt államtitkár, Varga Judit volt igazsgügyminiszter helyettese a 24.hu-nak a kegyelmi ügy kapcsán. Ebben elmondta: Novák Katalinnak 2023 tavaszán „nagyon sürgős” volt Kónya Endre kegyelme, ezért kikerülve a minisztériumi szűrőket, egyből Varga Judit miniszter asztalán landolt a köztársasági elnöki határozat. Az interjúban részletesen bemutatta a folyamatot. Elmondása szerint náluk akkor nem is a bicskei igazgatóhelyettesnek adott kegyelem verte ki a biztosítékot, és szerinte Novák Katalinnak lenne miről elszámolnia a nyilvánosság előtt.

A kegyelmi ügyről elmondta: „a kegyelmi főosztály nem javasolta, én ezzel egyetértettem, és ennek megfelelően tettem felterjesztést Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki nem javasolta azt a köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak.”

A kérdésre, hogy az miért lehetett, hogy még ugyanazon a napon ellenjegyezte Varga Judit Novák Katalin kegyelmi határozatát, amikor az államfő meghozta a döntését, Répássy Róbert azt mondta: „mert Novák Katalin a pápalátogatásra építette ezt a kegyelmet. Nem csak ezt, ha jól emlékszem, 22 embernek adott kegyelmet. A köztársasági elnök 2023. április 27-én, a pápalátogatás előtti napon írta alá a kegyelmi határozatokat, és sürgették Varga Juditot, hogy írja alá az ellenjegyzést. Így történt, hogy nem a szokásos módon, nem a kegyelmi főosztály útján, hanem közvetlenül Varga Juditnak vitték az aláírandó kegyelmi határozatokat.”

Elmondta: a szokásos eljárás, a szolgálati út szerint ilyenkor a kegyelmi főosztály mindig megvizsgálja, hogy mit terjeszt az igazságügyi miniszter elé, és az ellenjegyzést is mindig megvizsgálják, majd adott esetben tájékoztatja az igazságügyi minisztert, hogy itt és itt eltért a köztársasági elnök az eredeti javaslatuktól. Ennek így kellett volna történnie, de azon az április 27-ei napon ez nem így történt, hanem a másnapi pápalátogatás miatt sürgették az igazságügyi minisztert az aláírással – mondta Répássy, hozzátéve: Varga Judit egy „csomagot” írt alá, tíz ügyben 22 embernek adott kegyelmet, ebben benne van az úgynevezett Hunnia-ügy is, amelyben 12 ember, köztük Budaházy György kegyelméről döntött a köztársasági elnök.

Az interjúból az derül még ki, hogy Varga Judit nem feltétlenül volt tisztában azzal, hogy pontosan kinek a kegyelmét jegyzi ellen, mivel az elnöki határozathoz már nem csatolnak aktát, és nem biztos, hogy egyesével be tudta azonosítani őket. De mint Répássy fogalmazott, „Azt tudta Varga Judit, mert ezt már előzetesen megbeszéltem vele, hogy több embernek akar adni kegyelmet a köztársasági elnök, mint ahányat mi javasoltunk.”

Az elnöki döntés indoklásáról az államtitkár azt mondta, írásos anyag nem létezik, a Sándor-palota ilyet nem fog tudni kiadni, mert az elnök nem köteles indokolni.

Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi ügy iratainak egy részét, azokat, amelyek az igazságügyi tárcánál voltak. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján, és kérte Sulyok Tamás államfőt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a többit, amelyek az elnöki hivatalban vannak. Sulyok Tamás közölte: átadja a kormánynak a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá”.

A „kegyelmi ügy” miatt mondott le Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyminiszter, Magyar Péter exfelesége, és tulajdonképpen ez az ügy eredményezte Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök politikai színre lépését.

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva" – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

