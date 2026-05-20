Majoross Gergely: nem egy meccsért jöttünk, minél többször akarunk játszani a legjobbak ellen

Majoross Gergely, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerint a svájci világbajnokság további mérkőzésein is akkor érhetnek el sikereket, ha a játékosok egyénileg a háttérbe szorulnak és a csapat kerül az előtérbe. A 47. születésnapját a britek elleni 5–0-s diadallal ünneplő szakember elmondta: ez a győzelem egyelőre csak három pontot ér, semmi többet.

„Nem ezért az egy meccsért jöttünk. Szeretnénk fejlődni, minél több mérkőzést játszani a legjobbak ellen, és ez akkor biztosított, ha bennmaradunk. Az pedig csak később dől el, hogy jövőre is itt lehetünk-e ebben az osztályban” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Az NHL-draftlistás Szongoth Domán – aki júniusban lesz 18 éves – minden idők második legfiatalabb magyar gólszerzője lett az elit világbajnokságon. A korrekordot Miklós Sándor tartja, aki 1931. február elsején a csehszlovákok elleni, 1–4-re elveszített vb-meccsen talált be, és rá egy hónappal töltötte be a 16. életévét. „Próbálok bátran, energikusan játszani és hozni a fiatalos lendületet. Győzni akartunk, és mentünk előre. Fontos volt, hogy az első gólt gyorsan megszereztük, majd a folytatásban is jókor találtunk be, és az is kulcs volt, hogy Bálizs Bence szenzációsan védett” – mondta a finn KooKoo U20-as csapatát erősítő csatár.

Nagy Krisztián a meccs előtt tudta meg, hogy benevezik a tornára, miután Bartalis István vasárnap mellizomszakadást szenvedett az osztrákok ellen. Az FTC csatára az osztrák liga legutóbbi szezonjában 45 találkozón egyszer talált be, most egy meccsen kétszer, és az első gólját mindjárt az első cseréjében lőtte. „Mindkét gólomnál igyekeztem meglepni a kapust” – jegyezte meg Nagy Krisztián, aki hangsúlyozta azt is, hogy bár a múlt csütörtökön kikerült a vb-keretből, mentálisan próbált versenyben maradni.

Galló Vilmos is kiemelte, hogy számára Nagy Krisztián a meccs hőse, mivel azok után, amin keresztülment lelkileg az elmúlt napokon, képes volt két gólt lőni. „Nagyon jól jött, hogy már az elején betalált, mert ez az egész csapatnak lendületet adott.

Tudtuk, hogy ez a mi esténk, már a kezdő bedobástól éreztem ezt, és azt is, hogy ez Bálizs Bence napja”

– mondta a finn bajnoki ezüstérmes csatár, akinek várandós felesége csütörtökre van kiírva szülni. „Szeretnék ott lenni a gyermekem születésénél, most várom a híreket otthonról” – tette hozzá Galló Vilmos.

A hátvéd Ortenszky Tamás azt emelte ki, hogy a második harmad nehéz pillanataiban milyen erősen összetartott a csapat, és ekkor Bálizs Bence adott új erőt nekik. „Tudtuk, mit akar játszani a brit csapat, de nyomás alatt is jól teljesítettünk. A védők megteremtették a csatároknak a lehetőséget, hogy kihozzák a harmadunkból a korongot, ők pedig lőtték a gólokat, többször is jó időben, fontos pillanatban. A végén pedig igyekeztünk vigyázni, hogy Bálizs ne kapjon gólt” – nyilatkozta a svájci Winterthur légiósa.

A 26 védéssel záró Bálizs Bence előtt magyar kapus A-csoportos világbajnokságon 1937. február 27-én nem kapott gólt, akkor Hircsák István remeklésének is köszönhetően 0–0-s döntetlen született Londonban Csehszlovákia ellen.

A kedd esti sikerrel a magyar csapat nagy lépést tett a bennmaradás felé. Bár még négy forduló hátra van, a három vereséggel álló brit válogatott nem tűnik esélyesnek arra, hogy pontokat szerezzen a házigazda, legutóbbi két vb-n döntős svájci, valamint a finn, a lett és a német együttes ellen.

Így néz ki a további program

Most két pihenőnap következik, aztán jöhet a németek elleni mérkőzés pénteken. Az egymás elleni párharcokban 21 meccsből csak egyszer nyertek a magyarok, még 1940. február 3-án, azaz a második világháború alatt egy barátságos meccsen Garmisch-Partenkirchenben, 16-szor kikaptak és volt négy döntetlen is 31 lőtt és 69 kapott gól mellett. Tétmeccsen 14 találkozón két döntetlen (1937-ben és a B-csoportban 1965-ben) és 12 vereség a mérleg. A németek sorozatban hat győzelemnél járnak a vb-k különböző osztályait illetően.

A németek a mostani vb első három fordulójában nem szereztek pontot, ám mivel jövőre ők rendezik a vb-t (Düsseldorfban és Mannheimben), ezért nem eshetnek ki.

Ha nem ők lesznek a csoportutolsók, akkor az utánuk következő leggyengébb zürichi csapat esik ki a divízió I/A-ba, erre most a britek esélyesek.

Szombaton a házigazda és történelmi, első vb-aranyáért hajtó Svájc ellen jóval kisebb az esély a magyar pontszerzésre. Tavaly Herningben 0–10 lett a vége a vb-n, az utolsó tíz percben ötször rezdült a magyar háló, és csupán hat kapura lövése volt a magyar csapatnak. Azt megelőzően, még 1985-ben, a B csoportban találkozott Fribourgban a két alakulat, és akkor 9–1 lett a hazaiak javára. Az alpesi ország mostanában szárnyal, több NHL-es világsztárral büszkélkedhet, 2013 óta négyszer vívott vb-döntőt, de akárcsak a tavalyit és tavaly előttit, a másik kettőt is elveszítette. A magyarok két győzelme tétmeccsen még 1933-ban és az 1974-es C csoportos vb-n született, az egy döntetlen pedig 1935-ben. Az összesített mutatóban 4 magyar győzelem, 1 döntetlen és 20 svájci siker áll 54–142-es gólkülönbség mellett.

Pünkösdhétfőn a címvédő és egyben olimpiai bajnok amerikaiak következnek. Velük négyszer, az 1939-es, a 2016-os, a 2023-as és a tavalyi vb-n találkoztak a magyarok, négy vereség a mérleg 2–21-es gólkülönbséggel. Mindkét magyar gólt Sofron István ütötte. Egy évvel korábban 6–0 lett a vége.

Zárásként jönnek a lettek, akik szintén komoly erőt képviselnek. Az egymás elleni hat összecsapásból az elsőt, 1933. február 20-án a prágai Európa-bajnokságon 3–0-ra nyerték a magyarok, majd a második meccsen, az 1938-as budapesti barátságos találkozón 2–2-es döntetlen született. Azóta viszont négyből négyet nyertek a baltiak, volt köztük 10–2, 9–0 és 7–3 is.