ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.89
usd:
311.24
bux:
131386.1
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Grizzley bear growling at photographer
Nyitókép: AscentXmedia/Getty Images

Egyre nagyobb pánik a medvék miatt Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Egyre több bejelentés érkezik a medvék felbukkanása miatt Szlovákiában, a szakemberek pedig fokozott óvatosságra intik a lakosságot és a turistákat. Az év elejétől április végéig már 260 alkalommal észleltek barnamedvét az ország területén – derül ki az Állami Természetvédelem adataiból. A helyzet több közkedvelt kirándulóhelyen és történelmi helyszínen is óvatosságra int, a hatóságok biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A természetvédők hivatalos statisztikái szerint a 260 bejelentés jelentős része a nemzeti parkok területéről származik. Nem meglepő módon a hegyvidéki és a hegyaljai területek vezetnek: a Magas-Tátrában és környékén 93-szor, a Liptószentmiklósi járásban 81-szer, a Kis- és Nagy-Fátrában pedig 31-szer riasztották a szakembereket.

Emellett az Alacsony-Tátrából, Besztercebánya és Poprád környékéről, valamint az ország keleti részéből, a Poloniny, a Murányi-fennsík és a Szlovák-karszt területéről is érkeztek jelzések. Mivel jelenleg tart a medvék párzási időszaka, az állatok a megszokottnál jóval aktívabbak, így a természetjáróknak most különösen figyelmesnek kell lenniük. A természetvédők azt tanácsolják, hogy az emberek a gyakran érintett területeken körültekintően mozogjanak, kerüljék az egyedüli túrázást, és figyeljenek a friss nyomokra vagy figyelmeztetésekre.

A medvék jelenléte már egyes városok közvetlen közelében is mindennapos beszédtémává vált. Besztercebányán, a helyiek körében rendkívül népszerű Urpín-hegyen a monitoring adatai szerint jelenleg legkevesebb hat barnamedve mozog. A városi önkormányzat és a természetvédelmi rohamcsapat azt javasolja, hogy este nyolc és reggel nyolc óra között – amikor a vadak a legaktívabbak – mindenki kerülje el ezt a rekreációs övezetet.

Hasonlóan feszült a helyzet a Rozsnyói járásban található betléri kastélyparkban is. Múlt hét közepén egy körülbelül hároméves medve tévedt be az Andrássy-rezidencia történelmi parkjába, vélhetően a kerítésen lévő egyik résen keresztül. Bár a szakembereknek sikerült elijeszteniük a láthatóan zavartan viselkedő állatot, a Szlovák Nemzeti Múzeum betléri részlege azonnal megelőző intézkedéseket léptetett életbe.

A park bejárati kapuira, a pénztárakhoz és a büfékhez figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és a helyi lakosságot a falu hangosbeszélőjén keresztül is értesítették. A területet a természetvédelem munkatársai jelenleg is fotócsapdákkal és hőkamerákkal figyelik. A múzeum vezetése hangsúlyozta: a látogatók és a munkatársak biztonsága az első, így ha a helyzet megkívánja, készek korlátozni a park látogathatóságát is. Mindenkitől azt kérik, hogy tartsák tiszteletben a figyelmeztetéseket, és a minimálisra csökkentsék a sétákat a kastélykertben.

A természetvédők ismét felhívták a figyelmet arra is, hogyan kell viselkedni medvével való találkozás esetén. A legfontosabb, hogy az ember maradjon nyugodt, ne tegyen hirtelen mozdulatokat, lassan távolodjon az állattól, és semmiképpen se fordítson neki hátat. Ha valaki veszélyben érzi magát, azonnal értesítse a 112-es segélyhívót.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Egyre nagyobb pánik a medvék miatt Szlovákiában

szlovákia

tudósítóink

pánik

medve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon
Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Egy madár miatt késett három magyar miniszter

Magyar Péter Antall József emlékművénél is koszorúzott

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Riasztó dolog derült ki a csapvízről, de egy pofonegyszerű trükkel rengeteget tehetünk az egészségünkért

Riasztó dolog derült ki a csapvízről, de egy pofonegyszerű trükkel rengeteget tehetünk az egészségünkért

Az apró műanyagdarabok egyre nagyobb mennyiségben jutnak be a szervezetünkbe, elsősorban ételeink és italaink révén. Egy kínai kutatócsoport azonban már 2024-ben meglepően egyszerű módszert talált a csapvízben lévő nano- és mikroműanyagok jelentős részének eltávolítására: a forralást – írja a Science Alert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan, mintha svédasztalos hotelben ennénk: forradalmi menza indult a vidéki suliban

Olyan, mintha svédasztalos hotelben ennénk: forradalmi menza indult a vidéki suliban

Új közétkeztetési rendszert vezettek be a győri Gyakorló iskola ebédlőjében: a tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában választhatnak az ebéd kínálatából.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Moscow says an "understanding" has been reached on the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 16:32
Amerikai fertőzöttei is vannak az Ebolának, gyilkol a Bundibugyo
2026. május 19. 13:37
Újraindulhat a bizalmi együttműködés a Visegrádi Négyek között
×
×