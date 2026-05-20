Egyre nagyobb pánik a medvék miatt Szlovákiában

A természetvédők hivatalos statisztikái szerint a 260 bejelentés jelentős része a nemzeti parkok területéről származik. Nem meglepő módon a hegyvidéki és a hegyaljai területek vezetnek: a Magas-Tátrában és környékén 93-szor, a Liptószentmiklósi járásban 81-szer, a Kis- és Nagy-Fátrában pedig 31-szer riasztották a szakembereket.

Emellett az Alacsony-Tátrából, Besztercebánya és Poprád környékéről, valamint az ország keleti részéből, a Poloniny, a Murányi-fennsík és a Szlovák-karszt területéről is érkeztek jelzések. Mivel jelenleg tart a medvék párzási időszaka, az állatok a megszokottnál jóval aktívabbak, így a természetjáróknak most különösen figyelmesnek kell lenniük. A természetvédők azt tanácsolják, hogy az emberek a gyakran érintett területeken körültekintően mozogjanak, kerüljék az egyedüli túrázást, és figyeljenek a friss nyomokra vagy figyelmeztetésekre.

A medvék jelenléte már egyes városok közvetlen közelében is mindennapos beszédtémává vált. Besztercebányán, a helyiek körében rendkívül népszerű Urpín-hegyen a monitoring adatai szerint jelenleg legkevesebb hat barnamedve mozog. A városi önkormányzat és a természetvédelmi rohamcsapat azt javasolja, hogy este nyolc és reggel nyolc óra között – amikor a vadak a legaktívabbak – mindenki kerülje el ezt a rekreációs övezetet.

Hasonlóan feszült a helyzet a Rozsnyói járásban található betléri kastélyparkban is. Múlt hét közepén egy körülbelül hároméves medve tévedt be az Andrássy-rezidencia történelmi parkjába, vélhetően a kerítésen lévő egyik résen keresztül. Bár a szakembereknek sikerült elijeszteniük a láthatóan zavartan viselkedő állatot, a Szlovák Nemzeti Múzeum betléri részlege azonnal megelőző intézkedéseket léptetett életbe.

A park bejárati kapuira, a pénztárakhoz és a büfékhez figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és a helyi lakosságot a falu hangosbeszélőjén keresztül is értesítették. A területet a természetvédelem munkatársai jelenleg is fotócsapdákkal és hőkamerákkal figyelik. A múzeum vezetése hangsúlyozta: a látogatók és a munkatársak biztonsága az első, így ha a helyzet megkívánja, készek korlátozni a park látogathatóságát is. Mindenkitől azt kérik, hogy tartsák tiszteletben a figyelmeztetéseket, és a minimálisra csökkentsék a sétákat a kastélykertben.

A természetvédők ismét felhívták a figyelmet arra is, hogyan kell viselkedni medvével való találkozás esetén. A legfontosabb, hogy az ember maradjon nyugodt, ne tegyen hirtelen mozdulatokat, lassan távolodjon az állattól, és semmiképpen se fordítson neki hátat. Ha valaki veszélyben érzi magát, azonnal értesítse a 112-es segélyhívót.