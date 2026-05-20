2026. május 20. szerda
Donald Tusk lengyel kormányfő (j) fogadja hivatalában Magyar Péter miniszterelnököt Varsóban 2026. május 20-án. A magyar kormányfő első hivatalos látogatásán tartózkodik Lengyelországban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter Antall József emlékművénél is koszorúzott – élő videó

Infostart / MTI

Magyar Péter miniszterelnök megkezdte a tárgyalást Donald Tusk lengyel kormányfővel szerdán Varsóban.

Magyar Péter szerda délelőtt Varsóban koszorút helyezett el Henryk Slawik lengyel diplomata és idősebb Antall József emlékművénél, amely a varsói magyar nagykövetség közelében található.

A koszorú elhelyezése előtt Magyar Péter felidézte: a lengyel diplomata és idősebb Antall József, a rendszerváltás után első kormányfő édesapja több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük ötezer lengyel zsidó származásúnak mentette meg az életét.

Ezt követően a magyar kormányfő elindult Donald Tusk lengyel miniszterelnök hivatalához, ahol katonai tiszteletadással fogadták a magyar kormány tagjait.

A két miniszterelnök négyszemközti tárgyalást folytat, és a magyar miniszterek is egyeztetnek lengyel kollégáikkal.

Később Magyar Péter és Donald Tusk Gdanskba látogat, majd a magyar kormányfő csütörtökön Bécsben folytatja tárgyalásait.

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Berobbant a nyár Kelet-Európában: Oroszország európai részén 30 Celsius-fok feletti maximumokat mérnek, miközben most a 18-20 fok lenne az átlagos – írja a HungaroMet.

Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.

No details have been provided yet about the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

