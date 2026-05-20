Magyar Péter Antall József emlékművénél is koszorúzott – élő videó

Magyar Péter szerda délelőtt Varsóban koszorút helyezett el Henryk Slawik lengyel diplomata és idősebb Antall József emlékművénél, amely a varsói magyar nagykövetség közelében található.

A koszorú elhelyezése előtt Magyar Péter felidézte: a lengyel diplomata és idősebb Antall József, a rendszerváltás után első kormányfő édesapja több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük ötezer lengyel zsidó származásúnak mentette meg az életét.

Ezt követően a magyar kormányfő elindult Donald Tusk lengyel miniszterelnök hivatalához, ahol katonai tiszteletadással fogadták a magyar kormány tagjait.

A két miniszterelnök négyszemközti tárgyalást folytat, és a magyar miniszterek is egyeztetnek lengyel kollégáikkal.

Később Magyar Péter és Donald Tusk Gdanskba látogat, majd a magyar kormányfő csütörtökön Bécsben folytatja tárgyalásait.