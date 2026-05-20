ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.28
usd:
311.66
bux:
131150.62
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Orbán Anita: egyeztetés indult Ukrajna és Magyarország között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében - közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető azt írta: az egyeztetéseket Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettessel nyitotta meg.

„Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében” – fogalmazott.

A tárcavezető kiemelte:

Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat

– mutatott rá.

Orbán Anita azt is hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között.

A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve – magyarázta. Hozzátette: a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet.

Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita: egyeztetés indult Ukrajna és Magyarország között

ukrajna

magyarország

egyeztetés

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

A Fidesz szerint összeomlott a Tisza narratívája

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Berobbant a nyár Kelet-Európában: Oroszország európai részén 30 Celsius-fok feletti maximumokat mérnek, miközben most a 18-20 fok lenne az átlagos – írja a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

No details have been provided yet about the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 11:08
Donald Trump drónbázissal és föld alatti komplexummal toldaná meg báltermét a Fehér Házban
2026. május 20. 10:56
Magyar Péter Antall József emlékművénél is koszorúzott – élő videó
×
×