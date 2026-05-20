A Tisza-kormány miniszterei a kinevezési ünnepségén, középen Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Sorra mondanak le Magyar Péter miniszterei a cégvezetői pozícióikról

Infostart

Magyar Péter után több minisztere, így Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is eleget tett az összeférhetetlenségről szóló törvény elvárásainak.

Magyar Péter miniszterelnök után több miniszter is lemondott a cégvezetői pozíciójáról – írja az Mfor az Opten nyilvános adatbázisára hivatkozva.

Korábban Magyar Péternek is le kellett mondania a teljes egészében az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról, mivel az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag néhány kivételtől eltekintve nem tölthet be más kereső foglalkozást, és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. új vezérigazgatója Magyar Márton, a miniszterelnök öccse lett április 28-tól.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter május 10-e óta már csak tulajdonosa, de nem ügyvezetője a Közlekedési Kutató Kft.-nek. Az új ügyvezető a féltestvére, Vitézy Péter. 2017-ben alakította bt-ből kft-vé a tanácsadó cégét Vitézy Dávid, akkor a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójaként dolgozott. A társaságban az édesapja, Vitézy László filmrendező volt a társa. A cégből nem gazdagodott meg, 2024-ben például nem is volt bevétele, viszont 6,5 millió forint veszteséget termelt.

Hegedűs Zsolt ortopéd szakorvos volt, mielőtt egészségügyi miniszter lett a Tisza-kormányban, és magánrendelést is folytatott. A Dr. Hegedűs Zsolt Orvos Kft.-nek május 5-e óta már nem ő az ügyvezetője. A cég 2024-ben 27,1 millió forint nyereséget termelt.

Ruszin-Szendi Romuluszt 2023. április 27-i hatállyal mentette fel posztjáról Novák Katalin volt köztársasági elnök a honvéd vezérkari főnöki tisztségéből és 2023 novemberétől lett az ügyvezetője a Szeru2023 Kft.-nek, de idén április 26-a óta már nemő a cégvezető a tavaly 2,8 millió forint veszteséget elszenvedett társaságban.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter 1999 szeptemberében helyezkedett el a ma Horváth AG néven futó nemzetközi tanácsadó cégnél, ahol 2009-ben partner, vagyis tulajdonosi státuszú vezető lett. A stuttgarti központtal működő cégnek Magyarországon egy leányvállalata van, a neve IFUA Horváth & Partners Kft., amelyben tavaly október óta nem tulajdonos Tanács Zoltán. Nem úgy, mint a ZoT Photography Kft. nevű cégben, ám április 26-a óta már nem ügyvezető a gyakorlatilag bevétel nélküli társaságban.

Gajdos László a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója volt, mielőtt kinevezték élő környezetért felelős miniszternek, de a Gajdos és Gajdos nevű családi kiskereskedő Kft-ben is az egyik ügyvezető volt április 18-ig.

Bóna Szabolcs agrárminisztereddig a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke és meghatározó tulajdonosa volt, a 6,1 milliárd forint saját tőkével, mintegy évi 4 milliárd forintos forgalommal és 500 millió forintos profittal működő agrárcégben az Opten szerint jelenleg is cégjegyzésre jogosultként szerepel Bóna Szabolcs.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter cége az Invisible Hand Tanácsadó Kft., amelynek ő a tulajdonosa, de eddig sem ő volt az ügyvezetője.

Görög Márta igazságügyi miniszter a GMTT Tanácsadó Kft.-ben résztulajdonos, míg a Iurisperitus Bt. nevű cégben ő az egyik ügyvezető 2020 óta.

A többi miniszternél az Mfor nem talált céges érdeketséget.

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Az ügyvéd felszólította Magyar Pétert, állítsa le az ellene folytatott „sajtó- és gyűlölethadjáratot”. Részletesen írt a kegyelmi ügy egyes lépéseiről, és arról is, hogy ő maga nem számított arra, hogy Novák Katalin kegyelmet ad végül K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi vezetőhelyettesének.
 

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

Alig néhány nappal a hagyományos fagyosszentek időszakával egybeeső, szokatlanul hideg sarkvidéki légtömegbetörés után Európa időjárása gyökeres fordulatot vesz. A kontinens nagy részén rekordközeli hőhullám alakulhat ki május utolsó két hetében, írta meg Severe Weather Europe. A Weather on Maps, magyar időjárási szakblog meteorológusai szerint Magyarországot észak, észak-nyugati irányból éri majd el a hőhullám, aminek hazánk nem esik a középpontjába, így rekordmeleg hőmérséklet nem várható. Valószínűleg azonban csapadékmentes időt eredményez.

Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák

A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

2026. május 20. 09:47
Csődben a „román MÁV”
2026. május 20. 09:26
Ez durva: 63 újabb helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést két magyar városban
