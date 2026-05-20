2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
A kőszegi vizsgálati eredmények is kimutatták az azbeszt jelenlétét - A rohonci bánya is érintett lehet
Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

Ez durva: 63 újabb helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést két magyar városban

Infostart

Április 28-én és 29-én összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett – közölte a Vas Vármegyei Kormányhivatal. Kőszegen még 21 másik helyen is mértek, és azbesztet találtak.

Kőszeg önkormányzata április 29-én az említett helyszíneken felül még további pontokon is végeztetett kőzetvizsgálatot, összesen 21 helyszínen. Ezek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz: valamennyi helyszínen kimutatták az azbeszt jelenlétét – írja a Telex.

Egy magánszemély is kért vizsgálatot egy adag kőre, amit korábban az ausztriai rohonci bányából hoztak, az eredmény ennél is pozitív lett. A hivatal szerint ezért valószínűleg ez a bánya is tartalmazhat azbesztet

a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan. A fejleményekről az érintett minisztériumokat és az önkormányzatokat is tájékoztatta a kormányhivatal, és elkezdték felkutatni, hogy hova vihettek még követ ebből a bányából.

A kormány hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbesztszennyezéssel kapcsolatban, Magyar Péter miniszterelnök szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek vannak javaslatai arra, hogyan kezeljék az érintett lakosság egészségügyi szűrését.

Magyar Péter ausztriai látogatásán felveti majd az osztrák félnek az azbeszt problémáját, és elvárásuk, hogy osztrák bányákban ne bányásszanak és utána ne adjanak el magyar vállalkozóknak szennyezett követ. A kormányfő szerint az csak később fog kiderülni, hogy a vállalkozók tudtak-e arról, hogy ennyire szennyezettek ezek az alapanyagok.

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Az ügyvéd felszólította Magyar Pétert, állítsa le az ellene folytatott „sajtó- és gyűlölethadjáratot". Részletesen írt a kegyelmi ügy egyes lépéseiről, és arról is, hogy ő maga nem számított arra, hogy Novák Katalin kegyelmet ad végül K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi vezetőhelyettesének.
 

Gigantikus hőkupola van kialakulóban Európában: Magyarországon is érezhető lesz

Alig néhány nappal a hagyományos fagyosszentek időszakával egybeeső, szokatlanul hideg sarkvidéki légtömegbetörés után Európa időjárása gyökeres fordulatot vesz. A kontinens nagy részén rekordközeli hőhullám alakulhat ki május utolsó két hetében, írta meg Severe Weather Europe. A Weather on Maps, magyar időjárási szakblog meteorológusai szerint Magyarországot észak, észak-nyugati irányból éri majd el a hőhullám, aminek hazánk nem esik a középpontjába, így rekordmeleg hőmérséklet nem várható. Valószínűleg azonban csapadékmentes időt eredményez.

Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák

A pünkösdi hosszú hétvége idén szinte berobbant: három szabadnap, nyárias idő és erős belföldi kereslet mozgatja meg a magyar családokat.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

