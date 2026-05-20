Ez durva: 63 újabb helyszínen mutattak ki azbesztszennyezést két magyar városban

Kőszeg önkormányzata április 29-én az említett helyszíneken felül még további pontokon is végeztetett kőzetvizsgálatot, összesen 21 helyszínen. Ezek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz: valamennyi helyszínen kimutatták az azbeszt jelenlétét – írja a Telex.

Egy magánszemély is kért vizsgálatot egy adag kőre, amit korábban az ausztriai rohonci bányából hoztak, az eredmény ennél is pozitív lett. A hivatal szerint ezért valószínűleg ez a bánya is tartalmazhat azbesztet

a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan. A fejleményekről az érintett minisztériumokat és az önkormányzatokat is tájékoztatta a kormányhivatal, és elkezdték felkutatni, hogy hova vihettek még követ ebből a bányából.

A kormány hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbesztszennyezéssel kapcsolatban, Magyar Péter miniszterelnök szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek vannak javaslatai arra, hogyan kezeljék az érintett lakosság egészségügyi szűrését.

Magyar Péter ausztriai látogatásán felveti majd az osztrák félnek az azbeszt problémáját, és elvárásuk, hogy osztrák bányákban ne bányásszanak és utána ne adjanak el magyar vállalkozóknak szennyezett követ. A kormányfő szerint az csak később fog kiderülni, hogy a vállalkozók tudtak-e arról, hogy ennyire szennyezettek ezek az alapanyagok.