Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péter lengyelországi tárgyalásán

Donald Tusk azzal nyitotta a közös sajtótájékoztatót, hogy Magyar Péter „barátok között van”. A lengyel miniszterelnök szerint a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása alatt drámai mértékben romlott a két ország politikai kapcsolata.

Tusk hangsúlyozta: mindez nem azt jelentette, hogy a magyar és a lengyel emberek közötti kapcsolatok romlottak meg.

Köszönetet mondott Magyar Péternek azért, hogy készen áll a visegrádi együttműködés megújítására.

A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg.

Donald Tusk szerint újra meg kell erősíteni a régió szerepét az Európai Unióban, ezért a mai egyeztetésen geopolitikai kérdések is napirendre kerülnek.

A lengyel miniszterelnök jelezte: szóba került az orosz energiahordozóktól való függőség kérdése is.

Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.

Magyar Péter budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt

Budapesti látogatásra hívta június végére Magyar Péter kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnököt.

Magyar Péter a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján jelezte: a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszönheti, még a visegrádi négyek (V4) magyar elnöksége alatt.

A magyar kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban – írja az MTI.

Magyar Péter hozzátette: fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal – tette hozzá.

„Európa szíve ma Közép-Európában dobog és nekünk közösen azon kell dolgoznunk, hogy minél tovább így legyen és minél erősebben verjen ez a szív” – fogalmazott.

Magyar Péter: erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához

Az erős közép-európai régió szerepét hangsúlyozta az erős Európa megteremtésében Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalt lengyel kollégájával, Donald Tuskkal.

Magyar Péter azt mondta, erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, erős, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség – jelentette ki.

A magyar kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy az ezeréves magyar-lengyel barátságban új fejezetet tudnak nyitni.

Elmondta, ha a magyar történelem nehéz volt, akkor a lengyel történelem extrém nehéz volt. Lengyelország mégis itt van, erősebb, mint valaha, Magyarország is itt van, és bizonyos benne, hogy erősebb lesz, mint valaha.

Donald Tusk: Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek

Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán Varsóban, miután tárgyalást folytatott a hivatalos látogatásra érkezett Magyar Péter miniszterelnökkel.

A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot.

Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.

Hangsúlyozta, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar-lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés újraindításának fontosságára. Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.

Donald Tusk kitért az energetikai együttműködésre, utalva arra, hogy Lengyelország, amely korábban a kőolaj- és földgázellátás tekintetében 90 százalékban Oroszországtól függött, sikerrel valósította meg energiaimportjának diverzifikációját, és felajánlotta országa segítségét beruházások és más lehetőségek formájában ahhoz, hogy az energiaellátásban Magyarország is önálló, autonóm legyen.

Donald Tusk kitért a két ország együttműködésére az európai politikában, hangsúlyozta közös európai álláspont kidolgozását egyebek között Ukrajna uniós tagsági törekvésével kapcsolatban, amelyet Lengyelország szavai szerint "jó szemmel figyel", de hozzátette, hogy be kell tartani a szabályokat.

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

A két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter rögzítette: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását.

Hozzátette: most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak.

Hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.

A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában - mondta, jelezve, hogy elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.