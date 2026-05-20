ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.28
usd:
311.66
bux:
131150.62
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Fehér Ház sajtószobája Washingtonban, amerikai zászlóval, mikrofonokkal, az elnöki hivatal logójával.
Nyitókép: Unsplash

Donald Trump drónbázissal és föld alatti komplexummal toldaná meg báltermét a Fehér Házban

Infostart

Az amerikai elnök által elképzelt kiegészítés katonai bunkerre hasonlító biztonsági megoldásokat is tartalmazna, azonban egyáltalán nem biztos, hogy a kongresszus megszavazza ehhez a fedezetet.

Donald Trump amerikai elnök új részleteket osztott meg a nyilvánossággal az épülő bártermével kapcsolatban, melyet a Fehér Ház mellett, a lebontott keleit szárny helyére építenek – írja a Reuters beszámolója nyomán a 24.hu.

Az elnök elképzelése szerint az új épület tetején drónbázis, alatta pedig hatszintes, katonai kórházat is tartalmazó föld alatti komplexum is helyet kapna. Donald Trump kedden újsgírókkal járta körbe a projekt helyszínét, és eközben amellett érvelt, hogy a Kongresszusnak 1 milliárd dollárt kellene adnia az épület biztonsági fejlesztéseire.

A demokraták és néhány republikánus képviselő is ellenzi az épülő bálterem kongresszusi támogatását, pazarlónak tartva azt egy olyan időszakban, amikor az amerikaiak az elszálló benzinárakkal és a Trump Irán elleni háborújának egyéb következményeivel küzdenek a novemberi félidős választások előtt.

Az elnök szerint azért van szükség a közel 8400 négyzetméteres létesítményre, hogy akár 1000 fős rendezvényeket is meg lehessen tartani a Fehér Házban. Az építési munkálatokat azután kezdte sürgetni, hogy áprilisban egy washingtoni hotelben zajló médiagálán merényletet kíséreltek meg ellene.

Donald Trump szerint az épülő bálterem egy bunkerhez hasonló biztonsági megoldásokat tartalmaz majd, így közvetlen támadást is kibír majd. „Áthatolhatatlan acélból” készülne a tető, a tervezett titánkerítés pedig olyan erős lenne, hogy azt „egy buldózer sem tudná ledönteni”. Az általa elképzelt drónbázisról is lelkeden beszélt, ami a tetőre épülne, és ami „korlátlan számú drón” fogadására lenne alkalmas. A bálterem ablakai négy hüvelyk vastagok lennének, és speciális üvegből készülnének. „Úgy lehet átlátni rajta, mintha ott sem lenne” – jelentette ki az amerikai elnök.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump drónbázissal és föld alatti komplexummal toldaná meg báltermét a Fehér Házban

egyesült államok

donald trump

elnök

drón

építkezés

fehér ház

bázis

bálterem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Bírálta Magyar Pétert a Vidéki prókátor

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

A Fidesz szerint összeomlott a Tisza narratívája

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Teljesen a feje tetejére állt Európa időjárása – Ott robbant be a nyár, ahol senki nem gondolta volna

Berobbant a nyár Kelet-Európában: Oroszország európai részén 30 Celsius-fok feletti maximumokat mérnek, miközben most a 18-20 fok lenne az átlagos – írja a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Hosszú egyeztetés után dűlőre jutottak az uniós döntéshozók az USA-val kötött vámmegállapodás részleteiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

Putin and Xi renew plans to build major gas pipeline during talks in Beijing

No details have been provided yet about the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 10:56
Magyar Péter Antall József emlékművénél is koszorúzott – élő videó
2026. május 20. 10:44
Orbán Anita: egyeztetés indult Ukrajna és Magyarország között
×
×