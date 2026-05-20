Donald Trump drónbázissal és föld alatti komplexummal toldaná meg báltermét a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök új részleteket osztott meg a nyilvánossággal az épülő bártermével kapcsolatban, melyet a Fehér Ház mellett, a lebontott keleit szárny helyére építenek – írja a Reuters beszámolója nyomán a 24.hu.

Az elnök elképzelése szerint az új épület tetején drónbázis, alatta pedig hatszintes, katonai kórházat is tartalmazó föld alatti komplexum is helyet kapna. Donald Trump kedden újsgírókkal járta körbe a projekt helyszínét, és eközben amellett érvelt, hogy a Kongresszusnak 1 milliárd dollárt kellene adnia az épület biztonsági fejlesztéseire.

A demokraták és néhány republikánus képviselő is ellenzi az épülő bálterem kongresszusi támogatását, pazarlónak tartva azt egy olyan időszakban, amikor az amerikaiak az elszálló benzinárakkal és a Trump Irán elleni háborújának egyéb következményeivel küzdenek a novemberi félidős választások előtt.

Az elnök szerint azért van szükség a közel 8400 négyzetméteres létesítményre, hogy akár 1000 fős rendezvényeket is meg lehessen tartani a Fehér Házban. Az építési munkálatokat azután kezdte sürgetni, hogy áprilisban egy washingtoni hotelben zajló médiagálán merényletet kíséreltek meg ellene.

Donald Trump szerint az épülő bálterem egy bunkerhez hasonló biztonsági megoldásokat tartalmaz majd, így közvetlen támadást is kibír majd. „Áthatolhatatlan acélból” készülne a tető, a tervezett titánkerítés pedig olyan erős lenne, hogy azt „egy buldózer sem tudná ledönteni”. Az általa elképzelt drónbázisról is lelkeden beszélt, ami a tetőre épülne, és ami „korlátlan számú drón” fogadására lenne alkalmas. A bálterem ablakai négy hüvelyk vastagok lennének, és speciális üvegből készülnének. „Úgy lehet átlátni rajta, mintha ott sem lenne” – jelentette ki az amerikai elnök.