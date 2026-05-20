432 100 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset – a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8 százalékos növekedése mellet – 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal szerdán.

Bérünk alakulása az elmúlt években

A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák – közölte a KSH.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.