2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

432 100 forintnál az ország fele többet keres, a fele kevesebbet

Infostart / MTI

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt.

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2 százalékkal, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset – a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8 százalékos növekedése mellet – 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal szerdán.

Bérünk alakulása az elmúlt években
A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák – közölte a KSH.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet
Salát Gergely: Peking globális diplomáciai központtá vált

Miközben az amerikai elnököt az orosz elnök látogatása követi Pekingben, az uniós vezetőket az utóbbi időben egyre többször megalázzák látogatásaik során – derült ki Salát Gergely szavaiból. Mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, az Európai Unió vezetése benne maradt egy anakronisztikus világban. Ráadásul a kínai-európai gazdasági kapcsolatok sincsenek igazán rendben.
 

Mi várható ma a tőzsdéken?

Ma reggel esést láttunk az ázsiai paicokon, ezt követően pedig Európában, majd Amerikában is negatív hangulat jellemezheti a kereskedést.  Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.

Hullámvasútra ültek a magyar részvények: az egyik papír brutális emelkedést produkált

A vezető részvények közül a Magyar Telekom tovább emelkedett, a korábbi 2626 forintos ellenállás mára támasszá vált, a következő ellenállás 2736 forintnál húzódik.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

