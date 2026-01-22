ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.15
usd:
327.39
bux:
123579.78
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Halál vár arra az iráni katonára, aki nem volt hajlandó lőni a tüntetőkre

Infostart

Egy iráni bíróság gyorsított eljárással halálra ítélte azt a katonát, aki egy tüntetés leverésekor megtagadta a tűzparancsot.

Az Iran Human Rights Society (IHRS) polgárjogi szervezet úgy értesült, hogy Javid Khales-t egy iszfaháni börtönben tartják fogva és a kivégzésére vár. Rajta kívül még számos tüntetőt ítéltek halálra az iráni bíróságok – emlékeztet a Fox News. Az amerikai hírtelevízió szerint több ezer demonstrálót tartanak fogságban, akiket gyorsított eljárást követően valószínűleg ki fognak végezni.

A kiskatonának annyi a bűne, hogy nem volt hajlandó éles lőszerrel tüzelni a demonstrálókra. Ezért azonnal letartóztatták és árulásért, valamint parancsmegtagadásért a legsúlyosabb büntetést szabták ki rá. Az IHRS szerint az iráni bíróságok tevékenyen részt vesznek a demonstrálókkal szembeni brutális eljárásokban.

A leggyakrabban megtagadják a vádlottaktól a jogi védelmet, majd egy formális és rendkívül rövid tárgyalást követően halálbüntetést szabnak ki rájuk. Ezeket aztán sebtében végre is hajtják. Mivel az országot hetekkel ezelőtt lekapcsolták az internetről, szinte lehetetlen hírt szerezni ezekről az esetekről. Azonban helyi források szerint az iráni rezsim több ezer ehhez hasonló súlyos törvénysértést követhetett már el.

Az ellenzéki szervezet idézte a teheráni főügyészt, aki bejelentette, hogy a rendszerellenes tiltakozókkal kapcsolatos ügyeket a lehető leggyorsabban kell lezárni. Nyugati megfigyelők ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy az iráni vezetés most sokkal brutálisabb módszereket alkalmaz a tüntetések elfojtására, mint azt korábban tette hasonló megmozdulások idején. Akkoriban például a rendőrök csak gumilövedékekkel tüzeltek a tiltakozókra, most viszont már élestöltényeket használnak.

Olyan képek is megjelentek már a világhálón, ahol a rezsim szolgálatában álló orvlövészek vadásznak a demonstrációk résztvevőire.

Kezdőlap    Külföld    Halál vár arra az iráni katonára, aki nem volt hajlandó lőni a tüntetőkre

irán

halálbüntetés

tüntetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:57
Riasztás történt egy japán atomerőműben
2026. január 22. 12:33
Orbán Viktor így üzent a Béketanács megalapítása után
×
×
×
×