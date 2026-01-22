Halál vár arra az iráni katonára, aki nem volt hajlandó lőni a tüntetőkre

Az Iran Human Rights Society (IHRS) polgárjogi szervezet úgy értesült, hogy Javid Khales-t egy iszfaháni börtönben tartják fogva és a kivégzésére vár. Rajta kívül még számos tüntetőt ítéltek halálra az iráni bíróságok – emlékeztet a Fox News. Az amerikai hírtelevízió szerint több ezer demonstrálót tartanak fogságban, akiket gyorsított eljárást követően valószínűleg ki fognak végezni.

A kiskatonának annyi a bűne, hogy nem volt hajlandó éles lőszerrel tüzelni a demonstrálókra. Ezért azonnal letartóztatták és árulásért, valamint parancsmegtagadásért a legsúlyosabb büntetést szabták ki rá. Az IHRS szerint az iráni bíróságok tevékenyen részt vesznek a demonstrálókkal szembeni brutális eljárásokban.

Als CDU-Mitglied bin ich zutiefst enttäuscht. Seit Tagen wissen wir, dass im Iran über 12.000 Menschen ermordet wurden und dennoch wurde kein einziger, ja wirklich kein einziger Schritt gegen das Mullah-Regime unternommen.



Wollen wir wirklich tatenlos zuschauen?

Wollen wir… pic.twitter.com/s5Oqd8y54H — Iman Sefati (@ISefati) January 20, 2026

A leggyakrabban megtagadják a vádlottaktól a jogi védelmet, majd egy formális és rendkívül rövid tárgyalást követően halálbüntetést szabnak ki rájuk. Ezeket aztán sebtében végre is hajtják. Mivel az országot hetekkel ezelőtt lekapcsolták az internetről, szinte lehetetlen hírt szerezni ezekről az esetekről. Azonban helyi források szerint az iráni rezsim több ezer ehhez hasonló súlyos törvénysértést követhetett már el.

Az ellenzéki szervezet idézte a teheráni főügyészt, aki bejelentette, hogy a rendszerellenes tiltakozókkal kapcsolatos ügyeket a lehető leggyorsabban kell lezárni. Nyugati megfigyelők ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy az iráni vezetés most sokkal brutálisabb módszereket alkalmaz a tüntetések elfojtására, mint azt korábban tette hasonló megmozdulások idején. Akkoriban például a rendőrök csak gumilövedékekkel tüzeltek a tiltakozókra, most viszont már élestöltényeket használnak.

LOOK, where in the world do they shoot people from the city hall?

HELP IRAN...#DigitalBlackoutlran #IranMassacre pic.twitter.com/jxigyV2Hpr — موژی (@Mojtabapacino) January 19, 2026

Olyan képek is megjelentek már a világhálón, ahol a rezsim szolgálatában álló orvlövészek vadásznak a demonstrációk résztvevőire.