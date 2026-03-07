ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat
A mexikói Aguililla város feliratának felgyújtott betûi 2026. február 24-én. Két nappal korábban elfogták a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell vezetõjét, az El Mencho néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantest Jalisco mexikói állam fõvárosában, Guadalajarában. A hatósági akcióban heten életüket vesztették, a mûveletben megsebesült bandavezér késõbb belehalt sérüléseibe. Bûnözõi csoportok erõszakkal válaszoltak a katonai akcióra, a hatóságok fokozott riadókészültséget rendeltek el több szövetségi államban.
Nyitókép: MTI/AP/Armando Solis

Durva erőszakhullám tört ki Mexikóban a hírhedt drogbáró kiiktatása után – veszélyben a foci-vb-rendezés?

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk
ELŐZMÉNYEK

A mexikói hadsereg amerikai információkra támaszkodva, összehangolt akcióban fogta el az ország egyik legnagyobb és legmilitarizáltabb kartelljének vezetőjét, aki belehalt sérüléseibe. Balogh Máté Gergely, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta: középtávon az utódlási harc okozhat komoly gondokat Mexikóban, és szerinte ha a kormány nem tud garanciákat felmutatni a FIFA-nak arra, hogy biztonságos körülmények között lehet lebonyolítani a nyári vb-mérkőzéseket, illetve fogadni a szurkolókat, akkor akár még a rendezési jogot is elvehetik Guadalajarától, ahol a kartell egyik központja van.

Intenzív erőszakhullámot indított el Mexikóban az, hogy a helyi hadsereg február 22-én likvidálta az ország és a térség legkiterjedtebb drogkartelljének vezetőjét. Az El Mencho néven elhíresült Nemesio Rubén Oseguera Cervantes a Jalisco Nueva Generación (magyarul Új Generáció) nevű kartellt irányította. A hatósági akcióban heten életüket vesztették, a művelet során megsebesült és elfogott bandavezér később belehalt sérüléseibe. Egyes bűnözői csoportok erőszakkal válaszoltak a katonai akcióra, a hatóságok fokozott riadókészültséget rendeltek el több szövetségi államban.

Balogh Máté Gergely az InfoRádióban elmondta: a mexikói hadsereg amerikai információkra támaszkodva, összehangolt akcióban fogta el a kartellvezetőt. Hat katonai helikoptert és számos katonát is bevetettek a hatóságok. A kartell tagjai, támogatói bosszút esküdtek vezetőjük kiiktatása miatt, és először a drogkartell székhelye környékén, Jalisco államban, majd országszerte utcai zavargásokat robbantottak ki az elmúlt napokban.

Autókat, buszokat, üzletek gyújtottak fel, forgalmas utakat torlaszoltak el, továbbá Jalisco államban két nemzetközi repülőteret is le kellett zárni ideiglenesen.

A hatóságok elővigyázatosságból felszólították a turistákat, hogy ne hagyják el szálláshelyüket.

A Migrációkutató Intézet vezető kutatója hozzátette: a drogkartell tagjai és a mexikói biztonsági erők közötti összecsapásokban a Nemzeti Gárdának legalább 25 tagja életét vesztette, továbbá a tudósítások szerint nyolc kartelltag is meghalt.

Washington, 2026. február 23. Az amerikai külügyminisztérium honlapján 2024. december 4-én közreadott, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes mexikói drogbárót ábrázoló körörzési felhívás. A mexikói hatóságok 2026. február 22-én elfogták Oseguerát, a Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell El Mencho néven ismert vezetõjét. A hatósági akcióban a bandavezér halálos sérülést szenvedett. MTI/AP/Amerikai külügyminisztérium
Az amerikai külügyminisztérium honlapján 2024 decemberében közreadott, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes mexikói drogbárót ábrázoló körözési felhívás. Forrás: MTI/AP/Amerikai külügyminisztérium

Balogh Máté Gergely kiemelte: a Jalisco Nueva Generación az egyik legnagyobb és legmilitarizáltabb kartell Mexikóban, amely rendkívül kiterjedt nemzetközi hálózattal is rendelkezik.

Ez a drogkartell Mexikó mindegyik államában jelen van, valamint 40 országban világszerte.

Az elemző úgy fogalmazott, úgy tűnik, hogy az erőszakos cselekedetek első hulláma véget ért, amely összességében nem tartott sokáig. Az elmúlt évtizedekben a mexikói hatóságok több akcióban és több periódusban próbálták meg likvidálni a helyi kartellvezetőket, amire általában az volt a válasz, hogy a kartellek rövid idő alatt kegyetlen erőszakot alkalmaztak az utcákon, rettegésben tartva a lakosságot és nagy nyomást helyezve a biztonsági erőkre. Tulajdonképpen időre időre bosszúcsapásokat hajtanak végre, de nem az a céljuk, hogy tartósan ennyire feszült legyen a helyzet az utcákon.

Puerto Vallarta, 2026. február 23. Légi felvétel a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell vezetõje, az El Mencho néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantes elfogását követõ erõszakos zavargásokról a mexikói Puerto Vallartában 2026. február 22-én. A bandavezér elfogására indított akcióban heten vesztették életüket. A tájékoztatás szerint El Mencho a mûvelet során súlyosan megsebesült és a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során belehalt sérüléseibe. A katonai akció erõszakhullámot és útzárakat váltott ki Mexikószerte. MTI/EPA/EFE/STR
Légi felvétel az El Mencho elfogását követő erőszakos zavargásokról a mexikói Puerto Vallartában 2026. február 22-én. Fotó: MTI/EPA/EFE/STR

Balogh Máté Gergely szerint ezek a bosszúcsapások viszonylag hamar lezárulnak, középtávon azonban komoly problémát jelent egy-egy kartellvezető likvidálása után az utódlási harc, ami viszont akár sokáig is elhúzódhat. Ilyenkor többféle variáció is lehet. Például elindulhat a küzdelem az adott kartellen belül a vezető pozícióért, vagy ha szétesik a bűnszervezet, akkor a helyébe léphet vagy létrejöhet egy másik, és ilyenkor mindenképpen tisztázni kell, ki az, aki irányít.

Rendeződhet-e a helyzet a foci-vb kezdetéig?

Nyáron az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi a labdarúgó-világbajnokságot. Balogh Máté Gergely szerint az ilyen hírek, illetve az erőszakhullámról készült fotók, videók nagyon kedvezőtlen képet mutatnak Mexikóról. El Mencho drogkartelljének központja Jalisco államban van, melynek fővárosa Guadalajara. Az utcai zavargások itt durvultak el leginkább, és ez a város is helyszín lesz a foci-vb-n.

Már felröppentek olyan hírek is, hogy esetleg elvehetik a rendezési jogot Guadalajarától,

a mexikói kormány azonban amit csak lehet, megtesz annak érdekében, hogy ne kelljen ilyen drasztikus döntést meghozni.

Guadalajara, 2026. február 23. Kiégett jármûvek, amelyeket feltételezhetõen szervezett bûnözõi csoportok tagjai gyújtottak fel a mexikói Guadalajarában a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell vezetõje, az El Mencho néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantes elfogását követõen 2026. február 22-én. A bandavezér elfogására indított akcióban heten vesztették életüket. A tájékoztatás szerint El Mencho a mûvelet során súlyosan megsebesült és a Mexikóvárosba történt légi átszállítás során belehalt sérüléseibe. A katonai akció erõszakhullámot és útzárakat váltott ki Mexikószerte. MTI/AP/Alejandra Leyva
Kiégett járművek, amelyeket feltételezhetően szervezett bűnözői csoportok tagjai gyújtottak fel a mexikói Guadalajarában El Mencho elfogását követően 2026. február 22-én. Fotó: MTI/AP/Alejandra Leyva

Egy biztos: a következő időszakban Mexikónak garanciákat kell felmutatnia a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek (FIFA), hogy biztonságos körülmények között tudja lebonyolítani a mérkőzéseket, illetve fogadni a szurkolókat. Az elemző szerint jelenleg még kérdéses, hogy ez megvalósítható lesz-e. Mint fogalmazott,

„a kartellvezetők Mexikóban olyanok, mint a kiskirályok, akiknek a befolyása az ország bizonyos területein szinte vetekszik az államhataloméval”.

Bár a kartellek elsődleges célpontjai nem a turisták, a mostani időszakban nagy kockázatokkal jár Mexikóba utazni. Balogh Máté Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a drogkartellek is „profitálnak” a turisták jelenlétéből, hiszen akadhat közöttük sok olyan személy, akik kábítószert fogyasztanak, sőt akár „más szempontból is igénybe vehetik ezeknek a bűnszervezetnek a szolgáltatásait”. A turizmus jelentős bevételt jelent Mexikónak, de El Mencho halála után még nem lehet teljesen kizárni, hogy nem fog extrém erőszakhullám kitörni a közép-amerikai országban, így az elemző szerint ebben az időszakban nem lehet teljes biztonságot garantálni a turistáknak, így jobb, ha más úti célt választanak.

(A nyitóképen: a mexikói Aguililla város feliratának felgyújtott betűi 2026. február 24-én. Két nappal korábban elfogták a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG) kartell vezetőjét, az El Mencho néven ismert Nemesio Rubén Oseguera Cervantest Jalisco mexikói állam fővárosában, Guadalajarában.)

Itt a Moody&#039;s letaglózó ítélete a kormány és a magyar főváros egyre romló viszonyáról

Itt a Moody&#039;s letaglózó ítélete a kormány és a magyar főváros egyre romló viszonyáról

Egy fokozattal tovább rontotta a hitelminősítő Budapest adósbesorolását a kormány és a főváros egyre romló viszonya, valamint az ebből fakadó súlyos likviditási feszültségek miatt.

