Mennyiségi korlátozás egy magyar benzinkútnál

A töltőállomás üzemeltetője tájékoztató táblán hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy a kialakult piaci helyzetre való tekintettel vált szükségessé a forgalom korlátozása. - vette észre a teol.hu.

A döntés értelmében járművenként és naponta maximum 30 liter üzemanyag adható ki.

A korlátozás a benzint és a gázolajat egyaránt érinti.

Az intézkedés jelentős felháborodást váltott ki a környékbeliek és a mezőgazdaságból élő emberek körében. Egy helyi gazdálkodó beszámolója szerint a traktorok 130 literes tartályához mérten a 30 literes limit nem teszi lehetővé a hatékony munkavégzést, és a tavaszi munkálatok idején vállalhatatlan időveszteséget jelentene a folyamatos újratankolás.