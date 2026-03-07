ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 7. szombat
Tankolás
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Mennyiségi korlátozás egy magyar benzinkútnál

Infostart

Mennyiségi korlátozást vezettek be az üzemanyag-vásárlásra a Tolna vármegyei Őcsény benzinkútján. Az üzemeltető döntése értelmében járművenként naponta legfeljebb 30 liter benzin vagy gázolaj vételezhető. Az intézkedés komoly nehézséget okoz a mezőgazdasági munkákra készülő helyi gazdálkodóknak.

A töltőállomás üzemeltetője tájékoztató táblán hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy a kialakult piaci helyzetre való tekintettel vált szükségessé a forgalom korlátozása. - vette észre a teol.hu.

A döntés értelmében járművenként és naponta maximum 30 liter üzemanyag adható ki.

A korlátozás a benzint és a gázolajat egyaránt érinti.

Az intézkedés jelentős felháborodást váltott ki a környékbeliek és a mezőgazdaságból élő emberek körében. Egy helyi gazdálkodó beszámolója szerint a traktorok 130 literes tartályához mérten a 30 literes limit nem teszi lehetővé a hatékony munkavégzést, és a tavaszi munkálatok idején vállalhatatlan időveszteséget jelentene a folyamatos újratankolás.

Mennyiségi korlátozás egy magyar benzinkútnál

2026. március 7. 07:00
