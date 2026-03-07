Egyirányúsítottak egy fontos utcát Budapesten, a környéken élők kiakadtak

A változás értelmében a Toldalagi Pál utcába a Czetz János utca felől tilos a behajtás (kivéve a kerékpárosokat), emellett az érintett szakaszon 30 km/órás sebességkorlátozást (30-as övezet) vezettek be. Ez azt is jelenti, hogy az ALDI áruház megközelítése a Czetz János utca felől ezen az útvonalon a továbbiakban nem lehetséges - írja az obkf.hu.

Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet közölte: a bevezetést követően kéthetes türelmi időt biztosítanak. Ebben az időszakban a felügyelők posztos szolgálattal segítik az autósokat, felhívva a figyelmet az új szabályokra a büntetések helyett. A türelmi idő lejártát követően azonban a szabályszegés már közigazgatási bírságot von maga után.

„Átlapátoljuk a problémát a szomszéd elé”

A helyi közösségi oldalakon a helybéliek egy része hevesen bírálta a döntést. Sokan úgy vélik, az egyirányúsítás nem szünteti meg a forgalmat, csupán átterheli azt a már így is zsúfolt Czetz János közre vagy az Aradi utcára.

„Ebben az esetben meg az amúgy is forgalmas Czetz J. köz felé [tevődik át a forgalom]. Mindkét helyen emberek laknak, csak éppen átlapátoljuk a szart a szomszéd elé” – írta egyikük egy rövid videó alá, utalva arra, hogy az intézkedés szerintük csak egy szűk csoport érdekeit szolgálja.

Az alpolgármester válasza

A kialakult helyzetre és a személyes vádakra Burján Ferenc alpolgármester közösségi oldalakon reagált. Kiemelte, hogy a Toldalagi Pál utca forgalomcsillapításának kérdése régóta fennáll, és a szakmai vélemények alapján korábban 30-as övezet és forgalomcsillapító küszöbök telepítését javasolták.

Az alpolgármester az aktuális módosítást kísérleti jellegűnek nevezte. „A Toldalagi utca egyirányúsítása most egy teszt időszak – amit a Budapest Közút engedélyezett – aminek tapasztalatát és a közlekedésre gyakorolt hatását a szakemberek vizsgálni fogják.”

Burján Ferenc egyúttal visszautasította az őt ért személyes támadásokat és rágalmakat, hangsúlyozva, hogy a döntés szakmai alapokon nyugszik, a cél pedig a túl nagy sebességgel haladó járművek kiszorítása a lakókörnyezetből. Igaz azt is megemlítette, hogy az utca egyik lakója: éveken át folyamatosan zaklatott és vegzált (az egyirányúsítás érdekében), az Aldiban nem hagyott vásárolni,

az utcán megállított szitkozódott, karácsony szentestén a családomat zaklatta,

amiért aztán a rendőrségen feljelentést tettem.