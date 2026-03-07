ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat Tamás
George Russell, a Mercedes brit versenyzõje sajtóértekezleten vesz részt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Ausztrál Nagydíjának otthont adó Albert Park versenypályán Melbourne-ben 2026. március 5-én. A szezonnyitó futamot március 8-án rendezik.
Nyitókép: James Ross

Megvan az idei első pole

Infostart / MTI

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 28 éves pilótának ez pályafutása nyolcadik pole pozíciója.

Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen azok után, hogy a harmadik szabadedzésen nagyon összetörte az autóját, melyet a csapat az időmérő elejére összerakott. A harmadik rajtkockát Isack Hadjar, a Red Bull francia versenyzője kaparintotta meg.

A szezon első időmérő edzését követően úgy tűnik, hogy a jelentős szabályváltoztatások nyomán indult új korszak egyelőre a Mercedesnek kedvez, a német istálló nagy előnyben van a riválisokhoz képest. A Ferrari és a világbajnoki címvédő McLaren lemaradása komolynak mondható, ahogyan a Red Bullé is: Hadjar mögött Charles Leclerc végzett negyedikként a Ferrarival, majd a két McLaren következett. Oscar Piastri ötödik, a vb-címvédő Lando Norris hatodik lett, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton pedig a hetedik pozícióban zárt a másik Ferrarival.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az időmérő első szakaszában megcsúszott és a falnak csapódott, így mért kör nélkül zárt és csak a mezőny végéről startol majd.

Jól mutatkozott be az Audi, amely a 10. és a 11. rajkockát szerezte meg, igaz, a brazil Gabriel Bortoleto műszaki gondok miatt az időmérő harmadik szakaszában már nem tudott a pályára hajtani.

Az 58 körös Ausztrál Nagydíj vasárnap 5 órakor kezdődik.

