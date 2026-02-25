A mexikói elnök szerint biztonságos lesz a foci-vb a drogháború ellenére is

A nyilatkozat előzménye, hogy az országban néhány napja a mexikói hadsereg megpróbálta őrizetbe venni El Menchót, a Jalisco Új Generációs Kartell vezetőjét, az ország legerőszakosabb drogbáróját, majd a tűzharcban El Mencho végzetes sérüléseket szerzett, és meghalt – írja a Telex összefoglalója.

A történtek után zavargások törtek ki az országban, több helyen buszok, autók lángoltak az utcán. A helyzet hétfőre mérséklődött, de a Guardian szerint a helyi média hétfő este ismét erőszakos eseményekről számolt be Jalisco állam több vidéki településén.

Jalisco állam fővárosa, Guadalajara négy világbajnoki mérkőzésnek ad otthont.

A labdarúgó-világbajnokság során, amelyet Mexikó közösen rendez az Egyesült Államokkal és Kanadával, Monterreyben és Mexikóvárosban lesznek meccsek.

Egy hétfői összegzés szerint legalább 74 ember, köztük a biztonsági erők 25 tagja vesztette életét Mexikóban Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban. A rendőrség hat különálló műveletben mintegy 30 kartelltagot ölt meg vasárnap Jalisco államban, négyet pedig a szomszédos Michoacan államban. A hatóságok 2500 katonát vezényeltek ki Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes államokba a rend fenntartására.

Az erőszakhullám miatt több államban ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, a lakosságot és a turistákat pedig arra kérték, hogy maradjanak biztonságos helyen.

Claudia Sheinbaum elnök nyugalomra intette a lakosságot, hangsúlyozva, hogy az ország nagy részén az élet továbbra is normális keretek között zajlik, a biztonsági erőket pedig fokozott készültségi állapotba helyezték. Hétfőn több mexikói államban is zárva tartottak az iskolák.