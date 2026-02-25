ARÉNA - PODCASTOK
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, MEXICO - FEBRUARY 24: Elements of the National Guard take security measures and patrol the vicinity of the Jalisco Institute of Forensic Sciences where the bodies of the 26 elements who died during the military operation last Sunday, in which the leader of organized crime Nemesio Oseguera, El Mencho, killed, in San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Mexico, on February 24, 2026.. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu

A mexikói elnök szerint biztonságos lesz a foci-vb a drogháború ellenére is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Semmiféle kockázattal nem kell kalkulálniuk azoknak a látogatóknak, akik a júniusi labdarúgó-világbajnokságra Mexikóba utaznak – közölte Claudia Sheinbaum, Mexikó elnöke azok után, hogy egy drogbáró megölése után zavargások törtek ki az ország egy részében.

A nyilatkozat előzménye, hogy az országban néhány napja a mexikói hadsereg megpróbálta őrizetbe venni El Menchót, a Jalisco Új Generációs Kartell vezetőjét, az ország legerőszakosabb drogbáróját, majd a tűzharcban El Mencho végzetes sérüléseket szerzett, és meghalt – írja a Telex összefoglalója.

A történtek után zavargások törtek ki az országban, több helyen buszok, autók lángoltak az utcán. A helyzet hétfőre mérséklődött, de a Guardian szerint a helyi média hétfő este ismét erőszakos eseményekről számolt be Jalisco állam több vidéki településén.

Jalisco állam fővárosa, Guadalajara négy világbajnoki mérkőzésnek ad otthont.

A labdarúgó-világbajnokság során, amelyet Mexikó közösen rendez az Egyesült Államokkal és Kanadával, Monterreyben és Mexikóvárosban lesznek meccsek.

Egy hétfői összegzés szerint legalább 74 ember, köztük a biztonsági erők 25 tagja vesztette életét Mexikóban Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban. A rendőrség hat különálló műveletben mintegy 30 kartelltagot ölt meg vasárnap Jalisco államban, négyet pedig a szomszédos Michoacan államban. A hatóságok 2500 katonát vezényeltek ki Jalisco, Guanajuato, Colima és Aguascalientes államokba a rend fenntartására.

Az erőszakhullám miatt több államban ideiglenesen felfüggesztették a tömegközlekedést, a lakosságot és a turistákat pedig arra kérték, hogy maradjanak biztonságos helyen.

Claudia Sheinbaum elnök nyugalomra intette a lakosságot, hangsúlyozva, hogy az ország nagy részén az élet továbbra is normális keretek között zajlik, a biztonsági erőket pedig fokozott készültségi állapotba helyezték. Hétfőn több mexikói államban is zárva tartottak az iskolák.

