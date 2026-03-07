ARÉNA - PODCASTOK
Kormánypárti emberek az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadás ellen tüntetnek Teheránban 2026. március 6-án. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt és azóta is folyamatos légicsapások érik az iráni fõvárost és a stratégiai katonai létesítményeket, miközben a konfliktus regionális háborúvá szélesedett.
Nyitókép: Abedin Taherkenareh

Irán újra lövi Izraelt

Infostart / MTI

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt szombat hajnalban - jelentette be az izraeli hadsereg, hozzátéve, hogy aktiválták a légvédelmi rendszereket.

Izraeli egészségügyi források szerint a támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették.

Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben.

A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta. Hozzátette, "a műveletek új szakaszba léptek" azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre.

szaúd-arábia

irán

háború

