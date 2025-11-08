ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Kínából érkező tehervonat a Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. fővárosi székhelyén 2020. április 10-én. A koronavírus-járvány miatt másfél hónapig nem közlekedtek tehervonatok a két ország között. A szerelvényen egyebek mellett a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök is érkeztek.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Hiányzó jóváhagyáson akadt el a GYSEV Cargo felvásárlás

Infostart

A Waberer's nem adta még fel.

Az Európai Beruházási Bank nem adta meg határidőre hozzájárulását, hogy Waberer's hetven százalékos részesedést szerezzen a GYSEV Cargo Zrt.-ben - írja a Telex. A Waberer’s a lapnak küldött közleményében hangsúlyozta, hogy hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy az engedélyt megtagadták, hanem arról, hogy a jóváhagyás a határidőig nem érkezett meg.

Kiemelték: a tárgyalások nem értek véget, a Waberer’s továbbra is számít a GYSEV Cargo-ra. Ehhez stratégiai szándéknyilatkozatot is aláírtak a felek. Hivatalosan arról van szó, hogy közösen vizsgálják meg, milyen üzleti struktúrában valósíthatók meg a „kölcsönösen előnyös együttműködések”. A GYSEV Cargo működését jól ismerő forrásunk szerint ugyanakkor az együttműködési megállapodás már a közös munkavégzést jelenti. „Együtt dolgoznak az izgalmasabb – értsd: jövedelmezőbb – üzletágban, vagyis a logisztikában”.

A telex azt írja, hogy A Waberer's számára azért lehet érdekes a GYSEV Cargo, mert számára logikus továbblépési lehetőség, hogy a vasutat és a közutat kombináló áruszállítást és teljes logisztikai megoldásokat keressen a piacon. A GYSEV Cargo a kombinált áruszállításban jól prosperáló, ismert cég, soproni terminálja pedig földrajzilag is kiváló helyen van. Erre már a kínaiak is felfigyeltek, akik a Soproni Egyetemmel tudományos területen, a GYSEV Cargóval pedig üzletileg terveznek.

