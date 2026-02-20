ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz, a februĂĄri vĂĄlasztĂĄsokon gyĹztes KeresztĂŠnydemokrata UniĂł (CDU) elnĂśke ĂŠs kancellĂĄrjelĂśltje a pĂĄrt vezetĹsĂŠgi ĂźlĂŠsĂŠn Berlinben 2025. mĂĄrcius 10-ĂŠn. KĂŠt nappal korĂĄbban megĂĄllapodĂĄs szĂźletett a koalĂ­ciĂłalakĂ­tĂĄsrĂłl tartott egyeztetĂŠseken a CDU ĂŠs bajor testvĂŠrpĂĄrtja, a KeresztĂŠnyszociĂĄlis UniĂł (CSU, valamint az eddig kormĂĄnyzĂł NĂŠmet SzociĂĄldemokrata PĂĄrt (SPD) kĂśzĂśtt, utat nyitva az ĂŠrdemi koalĂ­ciĂłs tĂĄrgyalĂĄsoknak. Merz ĂĄprilis 20-ĂĄig szeretnĂŠ megalakĂ­tani a kormĂĄnykoalĂ­ciĂłt.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Újraválasztották Friedrich Merzet a CDU élére -Siker a műszaki hiba ellenére

Infostart

Továbbra is Friedrich Merz a Kereszténydemokrata Unió elnöke. Pártja stuttgarti kongresszusán a CDU-t 2022 januárja óta vezető kancellár a küldöttek túlnyomó többségének bizalmát nyerte el. A szavazatszámlálás műszaki hiba miatt órákat késett.

Noha az újraválasztásban jóformán senki nem kételkedett, a kérdés csak az volt, hogy Merz – akárcsak a legutóbbi elnökválasztáson – 90 százalékos támogatottságot kap-e .Az eredmény felülmúlta az előzetes várakozásokat, a kancellár pártelnököt a leadott voksok 91, 2 százalékával választották újra.

A szavazatszámlálás technikai hiba miatt órákat csúszott. Noha az ok egyelőre nem ismert. Viszont feltűnő volt, hogy az elektronikus rendszerek működése már délelőtt fennakadásokba ütközött.

Ennek nyomán az a döntés született, hogy felhagynak a digitális voksolás szándékával, és visszatérnek az elmúlt években bevált, szavazócédulákkal történő voksolásra.

Merz számára az előjelek mindenesetre meglehetősen kedvezőtlenek voltak. Az országot tavaly május óta a szociáldemokratákkal közösen vezető kancellár országos támogatottsága rohamosan csökkent, és egyre többen bírálták őt pártján belül is.

Kongresszusi beszédében a CDU elnöke a leghatározottabban állást foglalt a koalíció által meghirdetett gazdasági reformok mellett. Pártja a megbízhatóság, a jövő pártja, amely minden erejével az országot szolgálja - érvelt újraválasztása mellett, és a CDU közös felelősségét hangsúlyozta.

Az eredmény a korábbi bírálatok ellenére önmagáért beszél. Az adatok szerint 963 érvényes szavazat volt. Ebből 878 Merz újraválasztása mellett tette le a garast.

Mindez azt jelenti, hogy támogatottsága felülmúlta az előzetes várakozásokat, és meghaladva a legutóbb 2024 májusában kapott 90 százalékot.

Friedrich Merz a háború után alakult konzervatív párt tizedik vezetője. Közülük leghosszabb ideig az alapító Konrad Adenauer, később Helmut Kohl és legutóbb 18 éven keresztül Angela Merkel irányította a pártot.

A politikától visszavonult Merkel hosszú idő óta először vett részt pártja kongresszusán, és Merzcel való korábbi nézeteltérései ellenére minden bizonnyal a hivatalban pártelnök mandátumának meghosszabbítása mellett szavazott.

Friedrich Merzet 2022. január végén választották meg a CDU elnökévé.

A sikert egyáltalán nem árnyékolja be, hogy a szavazatszámlást műszaki hiba zavarta meg, az okok felderítése folyamatban van.

