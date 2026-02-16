ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Nyitókép: Pixabay.com

Sebesült kormorán kopogtatott csőrével a klinika ajtaján

Infostart / MTI

Különleges páciens, egy kormorán kopogtatott csőrével vasárnap a brémai Links der Weser kórház sürgősségi osztályának ajtaján – közölte a német város tűzoltósága.

A sürgősségi osztály munkatársai segítségül a tűzoltóságot riasztották.

A zsákmányát merüléssel vadászó hosszúnyakú vízimadár csőrében egy hármas horgászhorog akadt be, ami roppant veszélyes lehet, a fájdalom mellett fertőzést, sőt az állat éhenpusztulását is előidézheti. Az orvosoknak a tűzoltók közreműködésével azonban sikerült a horgot eltávolítani és a sebet megfelelően ellátni.

A egészségügyi ellátásban részesített kormoránt végül a klinika parkolójában engedték vissza a szabadba.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Sebesült kormorán kopogtatott csőrével a klinika ajtaján

