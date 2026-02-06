ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.92
usd:
322.12
bux:
0
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Tüntetők Venezuela zászlaját lengetik egy demonstráción.
Nyitókép: Pexels

Történelmi jelentőségű amnesztiatörvényt készülnek elfogadni Venezuelában

Infostart / MTI

A törvénynek lehetővé kell tennie, hogy szabadon bocsássák a politikai foglyokat és megszűnjön az ellenük folyó eljárás.

A venezuelai nemzetgyűlés csütörtökön megtette az első lépést egy általános amnesztiatörvény elfogadásához – jelentette be az ország ideiglenes elnöke.

„Nagyon fontos esemény történt Venezuelában: az amnesztiatörvényt, amely a béke és a nemzeti megbékélés törvénye, az összes, a Közgyűlésben (törvényhozásban) jelen lévő politikai erő egyhangúlag elfogadta első olvasatban” – nyilatkozta este Delcy Rodriguez ideiglenes elnök.

A törvény „egy történelmi szakasz kezdete lehet. Elérhetjük, hogy Venezuela belépjen a kölcsönös elismerés, a tisztelet, a tolerancia és a megállapodások spiráljába, amelynek végén végre békét találhatunk” – mondta korábban a vitában Tomas Guanipa ellenzéki képviselő.

A csütörtökön első olvasatban elfogadott szöveget kedden újra megvitatják a végleges jóváhagyás érdekében. A törvénynek lehetővé kell tennie minden politikai fogoly szabadon bocsátását, valamint az ellenük indított eljárások megszüntetését.

A szöveg kiterjed a terrorizmus, árulás vagy gyűlöletkeltés bűncselekményekre, amelyek gyakran voltak használatos vádak a politikai foglyok bebörtönzésére.

Ez a demokratikus együttélésről szóló amnesztia törvény fel kell, hogy oldja a számos ellenzéki személyre kirótt választási jogvesztést is, ami elvileg kedvezhet az ellenzék vezetőjének és Nobel-békedíjasnak, Maria Corina Machadónak, aki nem indulhatott a 2024-es elnökválasztáson.

Az amnesztia azonban nem vonatkozik a Hugo Chávez 1999-es hatalomra kerülése óta elkövetett „súlyos emberi jogi jogsértésekre”.

A tervezet hangsúlyozza „annak fontosságát, hogy ne bosszút, megtorlást és gyűlöletet gyakoroljunk, hanem utat nyissunk a megbékélés felé”.

Kivételt képeznek az olyan bűncselekmények és vétségek, mint „a súlyos emberi jogi jogsértések, az emberiség elleni bűncselekmények, a háborús bűncselekmények, a szándékos emberölés, a korrupció és a kábítószer-kereskedelem”.

„Bocsánatot kérünk, és nekünk is meg kell bocsátani” – jelentette ki Jorge Rodriguez, a Nemzeti Közgyűlés elnöke és Delcy Rodriguez testvére, miközben egy fényképet mutatott az ország egykori elnökéről, Hugo Chávezről feszülettel a kezében.

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint január eleje óta mintegy 350 politikai foglyot engedtek szabadon, de mintegy hétszázan még mindig börtönben vannak, és több tucat család továbbra is a börtönök előtt táborozik, várva szeretteik szabadulását.

Alfredo Romero, a Foro Penal igazgatója hangsúlyozta, hogy „a megbékélési folyamat, nevezzük átmenetinek, nem válhat azok üldözésének folyamatává, akik korábban hatalmon voltak”. Hozzátette: „Érvényesülnie kell az igazságosságnak”.

Kezdőlap    Külföld    Történelmi jelentőségű amnesztiatörvényt készülnek elfogadni Venezuelában

parlament

venezuela

nemzetgyűlés

amnesztiatörvény

delcy rodríguez

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megért a szakítás gondolata

Befellegzett az Egyesült Államok és Európa szövetségének? – A fejekben már megért a szakítás gondolata

Egy friss felmérés szerint a nyugat-európaiak számára fontosabb Európa önállósága és értékrendje, mint a transzatlanti kapcsolatok ápolása, és ezt nem hajlandók feláldozni Donald Trump kedvéért. Közben az Egyesült Államokról alkotott vélemény azóta nem volt ilyen kedvezőtlen, hogy a YouGov tíz éve elkezdte mérni ezt a mutatót – írta meg a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

Fűtés nélkül marad több mint 1100 lakótömb Kijevben: óriási a baj

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 08:10
Lezárták a nagy európai repteret
2026. február 6. 07:50
Olcsóbb a gyógyszer Donald Trump új honlapján keresztül
×
×
×
×