Ezekben a percekben csapódhat a Földnek a kínai rakéta maradványa

A szóban forgó eszköz egy Dzsucsüe–3 (Zhuque–3) típusú, kétfokozatú, közepes teherbírású hordozórakéta második fokozata, amelyhez egy tesztrakomány is rögzítve van. Az objektum irányíthatatlanná vált, így a légkörbe való belépése nem kontrollált folyamat során történik meg - írja a portfolio.hu.

Bár a nemzetközi előrejelzések szerint csekély a valószínűsége annak, hogy az eszköz Európa területe felett érje el az atmoszférát, a magyar hatóságok a biztonság érdekében megtették a szükséges óvintézkedéseket.

A HungaroControl hivatalosan értesítette a magyar légijármű-üzemeltetőket, kérve a pilótákat és az irányítókat, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet és kövessék az objektum pályájával kapcsolatos frissítéseket.

A hasonló visszatérések során az objektum jelentős része általában elég a súrlódási hőtől a sűrűbb légrétegekbe érve, ám a nagyobb vagy hőállóbb darabok elérhetik a felszínt. Az EU SST és a társhatóságok folyamatosan monitorozzák a pályát, hogy szükség esetén azonnali tájékoztatást nyújthassanak az érintett körzeteknek.

A Zhuque–3 rakéta egyébként a kínai LandSpace vállalat fejlesztése, amely a többször felhasználható technológiák irányába tett fontos lépésként tartanak számon az űriparban, ám a jelenlegi incidens rávilágít az irányítás nélkül visszatérő űrszemét jelentette globális kihívásokra.