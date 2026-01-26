Jön-e az áttörés a német gazdaságban?

Kellemetlen meglepetés érkezett a német gazdaság számára az év elején: a vállalatok hangulata januárban váratlanul stagnált. Az Ifo kutatóintézet üzletihangulat-indexe maradt 87,6 ponton – írta meg a Handelsblatt.

A közgazdászok azt várták, hogy 88,2 pontra emelkedik az index. „A német gazdaság lendület nélkül kezdi az új évet” – kommentálta az eredményt Clemens Fuest, az Ifo vezetője.

Bár az aktuális helyzetet enyhén jobban értékelték a vállalatok, de a jövőbeli várakozások némileg romlottak. Az Ifo kutatóintézet havonta 9 ezer vállalattól kéri be véleményüket, az index a konjunktúra legfontosabb mérőszáma Németországban – írja a Handelsblatt.

Andreas Scheuerle, a DekaBank fejlett országokért felelős vezetője úgy fogalmazott, hogy negatív következményei lehettek Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos legújabb vámfenyegetéseinek. Bár azok visszavonásával elmaradt az üzleti kilátások zuhanása, de „úgy tűnik, azért nyomot hagytak” – fogalmazott. Hozzátette, most egyértelmű lett, hogy az USA a vámokat már nem csak gazdasági, de geopolitikai célok érdekében is beveti.

Miután már kétszer csökkent az üzleti várakozások indexe, az volt a várakozás, hogy most növekedni fog – véli Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza. Meglátása szerint csalódást jelent, hogy ez elmaradt, a trend most már nem felfelé mutat. Ez mindenekelőtt amiatt történt, mivel sok vállalat csalódott, a széleskörű reformok elmaradása miatt.

A német gazdaság óvatosan találhat idén magára

– fogalmazott Jörg Krämer.

Az Ifo hozzátette, hogy eltérő képet mutatnak a különböző ágazatok. Az iparban például javult a hangulat, elégedettebbek voltak az üzlet menetével. A várakozásaik is kevésbé voltak szkeptikusak. A kapacitáskihasználtság ugyanakkor 77,5 százalékra csökkent, ez továbbra is a hosszútávú átlag alatt van.

Az építőiparban kifejezetten javult a hangulat, a kereskedelemben is hasonló trend látható. Ebben a szektorban jelentősen elégedettebbek voltak a vállalatok az üzleti helyzettel. Ugyanakkor a szolgáltatószektorban és a turizmusban romlott a hangulat – olvasható a cikkben.

Jens-Oliver Niklasch, az LBBW közgazdásza úgy fogalmazott, hogy nem látható érdemi teljesítmény az év kezdetén. Véleménye szerint ez valamennyire csalódást keltő, hiszen a német gazdaság többi indikátora az elmúlt időszakban többnyire javulást mutatott.