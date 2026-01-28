ARÉNA - PODCASTOK
Petr Pavel cseh államfő a Zuzana Caputová szlovák államfővel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően Kijevben 2023. április 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Zsarolással vádolja a cseh külügyminisztert Petr Pavel államfő

Infostart / MTI

Petr Macinka külügyminisztert zsarolással vádolja Petr Pavel köztársasági elnök Csehországban.

A cseh államfő kedden délután rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az éjjeli órákban tanácsadóján keresztül két olyan SMS-t kapott, amelyeket rendkívül súlyosnak és zsarolási kísérletnek tart.

Az elnök szerint a külügyminiszter, az Autósok kormánykoalíciós párt elnöke már hosszabb ideje igyekszik nyomást gyakorolni rá, hogy nevezze ki Filip Tureket, a párt tiszteletbeli elnökét környezetvédelmi miniszternek.

"A köztársasági elnök elleni fenyegetést és zsarolást teljes mértékben elfogadhatatlannak tekintem bármilyen demokratikus országban" - jelentette ki Petr Pavel. "Másfelől fontosnak tartom, hogy a polgárok tudják, hogyan képviselik érdekeiket az általuk megválasztott képviselők" - szögezte le az elnök, aki a neki szóló külügyminiszteri SMS-üzeneteket nyilvánosságra hozta. Úgy véli, hogy az ilyen eljárások kárt okozhatnak Csehország megítélésének és megbízhatóságának a világban.

"Saját nevemben elmondhatom, hogy rám semmiféle megfélemlítés nem hat, és továbbra is elsősorban a Cseh Köztársaság alkotmánya szerint fogok eljárni" - mutatott rá Petr Pavel. Hozzátette, hogy az SMS-eket átadja a biztonsági szolgálatoknak és a jogászoknak, vizsgálják meg, nincs-e szó zsarolásról.

Macinka az SMS-ekben azt írta: amennyiben az elnök szerdáig nem lép Filip Turek ügyében, kellemetlen információk kerülhetnek róla napvilágra.

"Nyugalma lehet (az elnöknek), ha (Filip) Turek a környezetvédelmi minisztériumban lesz. Az ügyben élvezem a kormányfő támogatását, hogy az SPD álláspontjáról ne is beszéljek" - írta a külügyminiszter.

"Amennyiben valóban élvezi a kormányfő támogatását, akkor Petr Macinka kijelentései nemcsak az új kormány hatalommegosztáshoz való viszonyulását szemléltetik, de egyben bizonyítékok arra is, hogy kül- és biztonságpolitikánk lényeges kérdései személyes rosszindulat és érdekek rabjaivá váltak" - véli az államfő.

"Macinka szavai nagyon szerencsétlenek, én így biztosan nem beszélnék, nem az én stílusom" - reagált a CTK hírügynökségnek nyilatkozva Andrej Babis kormányfő. Úgy látja, hogy Macinka és az elnök tanácsadója közti magánjellegű kommunikációról van szó, s ezért "nincs szó zsarolásról". A kormányfő megjegyezte, hogy ő mindig igyekezett korrekt viszonyt ápolni Petr Pavellel, s az esetleges nézeteltéréseket zárt ajtók mögött vitatták meg.

Tomio Okamura képviselőházi elnök, a kormánykoalícióban részt vevő Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) vezetője újságíróknak azt mondta, hogy a vitában Petr Macinka oldalán áll.

A cseh ellenzék élesen bírálta a külügyminisztert, az államfőre kifejtett törvényellenes nyomásról beszél, és azt követeli, hogy a kormányfő azonnal menessze őt tisztségéből.

csehország

petr pavel

petr macinka

