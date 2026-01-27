ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
317.59
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közeli felvétel egy áramkörön található chipről.
Nyitókép: Pexels

Megoldódhat a világgazdaság egyik nagy problémája

Infostart

Egyre nagyobb a chiphiány, határozottan reagál az egyik legnagyobb gyártó.

A Micron Technology mintegy 24 milliárd dolláros beruházással bővíti szingapúri memóriachip-gyártó kapacitását, hogy a globális kínálathiány közepette növelje termelését – írta a Cnbc alapján a Portfolio.

A Micron közleménye szerint a beruházás 700 ezer négyzetlábnyi új tisztatérrel növeli a meglévő NAND-gyártó komplexumot Szingapúrban. A tisztaterek szigorúan ellenőrzött gyártóterületek, ahol minimálisra csökkentik a szennyeződés kockázatát. A személyi számítógépekben, szerverekben és okostelefonokban széles körben használt NAND memóriachipek tömegtermelése várhatóan 2028 második felében indul.

A NAND-technológia iránti kereslet az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett, elsősorban a mesterséges intelligencia és az adatközpontokra épülő alkalmazások gyors terjedése miatt. A hiányra reagálva a Micron és versenytársai, köztük a Samsung Electronics és az SK Hynix, egyaránt növelik kibocsátásukat.

A Micron emellett egy 7 milliárd dollár értékű, fejlett csomagolóüzemet is épít Szingapúrban, ahol nagy sávszélességű memóriát (HBM) gyártanak majd mesterséges intelligencia-alkalmazásokhoz. A gyártók HBM-termelés felé fordulása ugyanakkor más típusú memóriachipek hiányát okozta, amely egyes becslések szerint akár 2027 végéig is elhúzódhat.

A vállalat szerint a HBM-létesítmény 2027-ben már érdemben hozzájárulhat a Micron kínálatához, és a későbbiekben szinergiák alakulhatnak ki a NAND- és a DRAM-gyártás között.

Az új NAND-bővítés mintegy 1600 új munkahelyet teremt mérnöki és üzemeltetési területen, míg a HBM-üzem további mintegy 1400 pozíciót hoz létre Szingapúrban.

Kezdőlap    Tech    Megoldódhat a világgazdaság egyik nagy problémája

chip

mesterséges intelligencia

szingapúr

chiphiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Holnap ismét felhős, csapadékos idő várható országszerte, az északi területeken havazás és ónos eső is előfordulhat, miközben a közeledő ciklon jelentős hőmérséklet-különbségeket okoz az ország különböző részei között - írja az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő dolgokat mondott Európáról az IMF vezére: erre kevesen számítottak 2026-ban

Meglepő dolgokat mondott Európáról az IMF vezére: erre kevesen számítottak 2026-ban

Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Federal judge in Minnesota orders ICE director to appear in court

Federal judge in Minnesota orders ICE director to appear in court

The judge says ICE's violations of court orders is 'extraordinary', and threatens to hold director Todd Lyons in contempt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 18:04
Baleset az M1-esen, lezárták a Budapest felé vezető oldalt
2026. január 27. 16:20
Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése
×
×
×
×