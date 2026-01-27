ARÉNA - PODCASTOK
Hiller István, az MSZP vezérszónoka felszólal a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hiller István újraindul egyéni jelöltként, az MSZP-ről még nem tudja

Infostart / MTI

Hiller István, az MSZP választmányának elnöke azt mondta, az országgyűlési választásokon egyéni képviselőjelöltként most is fog indulni Budapest 16. számú választókörzetében, amely Pesterzsébetet, Soroksárt és Pestszentimrét foglalja magában.

Egységes Baloldal néven tavaly, év végén a bíróság bejegyzett egy pártot, amely megfelelő politikai eszköz lehet a baloldali választók azon igényének kielégítésére, miszerint egységes baloldali ajánlatot várnak – közölte az MSZP választmányának elnöke a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának kedden közzétett epizódjában, ahol Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett.

Hiller István elmondta, a szocialista pártnak a napokban olyan testületi döntései lesznek, amelyek pontos választ adnak arra, hogy a párt hogyan indul a választáson.

A volt oktatási miniszter szerint a baloldali szavazótábor vélhetően nagyobbik része eldöntötte, hogy a Tisza Pártra szavaz, míg kisebbik része, ha nem kap egységes baloldali ajánlatot, nem megy el szavazni, és így ez a réteg hiányozni fog a kormányváltásnál. Ennek a rétegnek a megszólítása kihívás, mivel a jelenlegi baloldali politika töredezett egy egységes baloldali ajánlat kialakításához – fűzte hozzá.

Közölte, nem vett részt benne, de tud arról, hogy tavaly, év végén a bíróság bejegyezett egy pártot, az Egységes Baloldalt, amely politikai eszköz és lehetőség annak az igénynek a kielégítésére, hogy a baloldali szavazók egységes baloldali ajánlatot várnak.

Hiller István szerint az MSZP előtt így nem csupán az a két lehetőség van, hogy indul vagy nem indul a választáson, hanem van egy másik lehetőség is ennek az új pártnak a formájában.

Kérdésre elmondta, azt nem tudja, melyik baloldali párt vagy személy akar ehhez a formációhoz csatlakozni; kapcsolatban vannak a DK-val és más baloldali párttal is, van, ahonnan kaptak választ, van, ahonnan nem, „ezért lezáratlan mondatoknak én nem szeretnék a végére egyelőre pontot tenni”.

Megjegyezte ugyanakkor, azt nem tudja garantálni, hogy ez az új formáció fel tudja oldani az emberek közötti korábbi véleménykülönbségeket, ellenérzéseket.

Arra a kérdésre, hogy az MSZP tud-e legalább 71 egyéni körzetben - ami az országos listához szükséges - jelöltet állítani, a politikus elmondta, az MSZP-nek van 71 vagy 171 vagy 271 embere.

Az MSZP vezető testületeinek dolga annak felmérése, hogy a szocialisták képesek-e február 21-től kezdődően néhány hét alatt a jelöltté váláshoz szükséges aláírásokat összegyűjteni

– közölte.

Kitért arra, hogy az MSZP 15 évvel ezelőttig nagy párt volt, de kompromisszumpárt, sok demokratikus baloldali áramlat keretpártja, együttműködése. Szerinte a magyar baloldal jelenlegi problémái nem kis mértékben strukturális, szervezeti problémák, vagyis hogy különböző pártokban, szervezetekben vannak.

Ezért az általa felvázolt javaslat racionális és a baloldali szavazók fejével gondolkodó megoldás – szögezte le.

Arra a felvetésre, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerint aki elindul a kisebb ellenzéki erők közül április 12-én a választáson, az veszélyezteti a „rendszerváltást”, Hiller István azt mondta, azokat a baloldali szavazókat is szeretné elvinni a választásra, akik nem fognak sem a Fideszre, sem a Tiszára szavazni, de ha nem mennek el szavazni, akkor kormányváltás sem lesz.

Elmondta, az elmúlt hat választáson indult egyéni választókerületben jelöltként, és most is fog indulni Budapest 16. számú választókörzetében, amely Pesterzsébetet, Soroksárt és Pestszentimrét foglalja magában.

Megjegyezte, ötször nyerte meg az országgyűlési választást ebben a választókerületben.

Indulását azzal indokolta, hogy nemes dolognak tartja képviselni az emberek érdekeit.

Beszélt arról is, hogy választókerületében a kormánypárt jelöltjét ellenfelének tekinti, a Tisza Párt jelöltje, Tarr Zoltán pedig riválisa, de nem ellenfele.

Elmondta azt is, személyesen nem ismeri Kapitány Istvánt, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjét, de a nyilatkozataiból egy szakmailag felkészült, döntésképes és célokkal, elképzelésekkel rendelkező ember képe bontakozik ki előtte.

A Tisza külügyi vezetőjével, Orbán Anitával kapcsolatban azt mondta, számára az a meghatározó, ki mit gondol az ország jövőjéről. Szerinte Magyarországnak az Európai Unióban, a transzatlanti együttműködésben a helye, de kapcsolattal kell rendelkeznie a világ új gazdasági központjával, Kínával és Délkelet-Ázsiával is – fejtette ki álláspontját Hiller István.

