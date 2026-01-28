Új híddal folytatódhat az M44-es építése az országhatárig

Az M44-es gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban tett közzé friss információkat Kónya István Békés vármegyei fideszes képviselőjelölt. Facebook-videójában kiemelte, a Békéscsaba és az országhatár közötti M44-es kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tervismertetőjét tartották a napokban, amelyen egy környezeti hatástanulmányt tekintettek át a tervezőkkel és a polgármesterekkel együtt – írja a beol.hu.

A képviselőljelölt elmondta, Doboz előtt új Kettős-Körös híd fog épülni, magát a községet pedig északról fogja elkerülni az M44-es út.

Sarkad és Sarkadkeresztúr között külön szintű csomópont létesül majd, hiszen a 4219-es, Sarkad és Sarkadkeresztúr között található út teljes mértékben meg fog újulni. Emellett egy új pihenőhely fog létesülni Méhkerék előtt.

Az M44-es út Méhkerék és Újszalonta közötti szakaszát illetően arról számolt be, hogy ott egy csomópont fog létesülni. A Méhkerék és Újszalonta közötti 42153-as út teljes mértékben meg fog újulni, ahogy az Újszalonta és Mezőgyán között létesítendő út is a tervezőasztalon szerepel.