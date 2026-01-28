ARÉNA - PODCASTOK
Road rollers building the new asphalt road
Nyitókép: i-Stockr/Getty Images

Új híddal folytatódhat az M44-es építése az országhatárig

Infostart

A Kettős-Körös új hídja Doboz település előtt épül meg a tervek szerint, de új csomópontok és pihenőhelyek is tervben vannak a beruházás részeként.

Az M44-es gyorsforgalmi út folytatásával kapcsolatban tett közzé friss információkat Kónya István Békés vármegyei fideszes képviselőjelölt. Facebook-videójában kiemelte, a Békéscsaba és az országhatár közötti M44-es kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tervismertetőjét tartották a napokban, amelyen egy környezeti hatástanulmányt tekintettek át a tervezőkkel és a polgármesterekkel együtt – írja a beol.hu.

A képviselőljelölt elmondta, Doboz előtt új Kettős-Körös híd fog épülni, magát a községet pedig északról fogja elkerülni az M44-es út.

Sarkad és Sarkadkeresztúr között külön szintű csomópont létesül majd, hiszen a 4219-es, Sarkad és Sarkadkeresztúr között található út teljes mértékben meg fog újulni. Emellett egy új pihenőhely fog létesülni Méhkerék előtt.

Az M44-es út Méhkerék és Újszalonta közötti szakaszát illetően arról számolt be, hogy ott egy csomópont fog létesülni. A Méhkerék és Újszalonta közötti 42153-as út teljes mértékben meg fog újulni, ahogy az Újszalonta és Mezőgyán között létesítendő út is a tervezőasztalon szerepel.

Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár

Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár

Kedden délelőtt hullámvasútra került a forint, majd az MNB kamatdöntése után 380-as szint alá kapaszkodott az euró ellenében. A dollár esése tovább folytatódik, ami új csúcsra lökte a forintot a zöldhasúval és az euróval szemben. Donald Trump amerikai elnök szavai késő este újabb dollárgyengülési hullámot hoztak a piacokra.

Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Hajszálon múlt a baj Ferihegynél: egy óvatlan férfi miatt lett majdnem baleset

Egy férfi szabálytalanul reptetett drónt Vecsésen, közvetlenül a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led MInnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

