Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

A magyar miniszterelnök szerint az ukránok be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba. Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban beszélt erről.

„A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben. A nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba. De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért (...) arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Magyarország szuverenitását és érdekeit meg fogjuk védeni” – mondta a kormányfő.

A külgazdasági és külügyminiszter a kormányfő utasításának eleget téve már kedden bekérette az ukrán nagykövetet, akivel a helyettese, Magyar Levente beszélt.

Szijjártó Péter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be erről.

„Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tettük, hogy Magyarország nem tűri azt, hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba. Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, nem tűrjük, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba. Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről” – hangzott el a videóban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, hogy „minden Viktor” megérdemel egy fejbekólintást, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket.

Az ukrán külügyminiszter az X-en üzent magyar kollégájának arra utalva, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a magyar kormányfő mestere. Andrej Szibiha azt is írta, hogy a magyar kormánynak nem az ukránoktól, hanem a magyar választóktól kell félnie.

Ebből vonta le azt a következtetést a magyar kormány, hogy az ukrán vezetés beszállt a hazai kampányba a Tisza Párt oldalán.