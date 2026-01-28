ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.12
usd:
316.83
bux:
127493.86
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Instagram ikonja egy okostelefon kijelzőjén.
Nyitókép: Unsplash

Valóban jön a fizetős Face és Insta

Infostart

A Meta nemsokára elkezdi tesztelni az Instagramon, a Facebookon és a WhatsAppon is a prémium funkciókat, amikért bizony a felhasználók kénytelenek lesznek kinyitni a pénztárcájukat.

Exkluzív funkciókat kínáló prémium csomagokon dolgozik a Meta. A cég közlése szerint a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon a következő hónapokban tesztelni kívánt fizetős csomagokkal a felhasználók speciális funkciókhoz férhetnek majd hozzá, valamint nagyobb kontrollt kaphatnak a megosztás és a kapcsolattartás terén is – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

Fontos viszont tudni, hogy az alapvető funkciók megmaradnak ingyenesnek. A vállalat szűkszavú közleményéből kiderül, hogy még nem kötelezte el magát egy meghatározott stratégia mellett, ugyanis többféle lehetőséget, csomagot is tesztelni fog.

A Meta tervezi belevonni az előfizetésbe a nemrég felvásárolt Manust is, amit úgy is emlegetnek, mint „a következő OpenAI-t”.

Integrálni tervezik az AI-eszközt az applikációkba, de a vállalati ügyfeleknek továbbra is kínálni fog önálló előfizetési opciókat hozzá.

De előfizetéshez közhetnek más AI-funkciókat is, például a videógeneráláshoz kapcsolódóan. Ez nem jelenti azt, hogy a Vibes fizetőssé válik, ám egy lehetséges prémium csomaggal jóval sokoldalúbban lesz használható.

További részletek egyelőre nem ismertek, viszont nem valószínű, hogy a Metának könnyű dolga lesz. Az emberek egyre több mindenre fizetnek elő a streamingtől a játékokon át a különféle szolgáltatásokig, és nem biztos, hogy pont a közösségi médiára fogják azt mondani, hogy ez még belefér a digitális rezsibe.

Kezdőlap    Életmód    Valóban jön a fizetős Face és Insta

whatsapp

facebook

szolgáltatás

instagram

közösségi média

fizetős

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Két ballisztikus rakétát lőttek ki az orosz erők Krivij Rihre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosára. Támadás érte Zaporizzsja és Harkiv városokat is - az északi település térségében egy vonatot robbantottak fel az oroszok. A fronton a támadó csapatok most (ismét) Pokrovszkot próbálják északról bekeríteni, de heves harcok dúlnak Huljajpole és Kosztyantynivka térségében is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City

Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City

Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led MInnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 05:00
Időjárási front csap le az országra, vége a nyugalomnak
2026. január 26. 04:45
Megfejtették a bőrszárazság titkát, megvan az ellenszer
×
×
×
×