Valóban jön a fizetős Face és Insta

Exkluzív funkciókat kínáló prémium csomagokon dolgozik a Meta. A cég közlése szerint a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon a következő hónapokban tesztelni kívánt fizetős csomagokkal a felhasználók speciális funkciókhoz férhetnek majd hozzá, valamint nagyobb kontrollt kaphatnak a megosztás és a kapcsolattartás terén is – írja a TechCrunch híradása nyomán a hvg.hu.

Fontos viszont tudni, hogy az alapvető funkciók megmaradnak ingyenesnek. A vállalat szűkszavú közleményéből kiderül, hogy még nem kötelezte el magát egy meghatározott stratégia mellett, ugyanis többféle lehetőséget, csomagot is tesztelni fog.

A Meta tervezi belevonni az előfizetésbe a nemrég felvásárolt Manust is, amit úgy is emlegetnek, mint „a következő OpenAI-t”.

Integrálni tervezik az AI-eszközt az applikációkba, de a vállalati ügyfeleknek továbbra is kínálni fog önálló előfizetési opciókat hozzá.

De előfizetéshez közhetnek más AI-funkciókat is, például a videógeneráláshoz kapcsolódóan. Ez nem jelenti azt, hogy a Vibes fizetőssé válik, ám egy lehetséges prémium csomaggal jóval sokoldalúbban lesz használható.

További részletek egyelőre nem ismertek, viszont nem valószínű, hogy a Metának könnyű dolga lesz. Az emberek egyre több mindenre fizetnek elő a streamingtől a játékokon át a különféle szolgáltatásokig, és nem biztos, hogy pont a közösségi médiára fogják azt mondani, hogy ez még belefér a digitális rezsibe.