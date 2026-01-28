ARÉNA - PODCASTOK
A computer popup box screen warning of a system being hacked, compromised software enviroment. 3D illustration.
Nyitókép: solarseven/Getty Images

Túl szép, hogy igaz legyen: új trükkel próbálnak pénzt kicsalni

Infostart

140 ezer forintos adó-visszatérítés a NAV-tól? Ne dőljön be, minden pénze elveszhet.

Túl szép, hogy igaz legyen: nagy összegű adó-visszatérítéssel próbálják rávenni az embereket a csalók arra, hogy adják meg a számlaadataikat. Az átverés rendkívül hitelesnek tűnhet. Mutatjuk, mire figyeljen!

Manapság már tényleg érdemes mindent többször is ellenőrizni, mert a legfejlettebb csalási technikák rendkívül hitelesek tudnak lenni. Leggyakrabban a mobilszolgáltatók, bankok, valamint közüzemi szolgáltatók nevében próbálják átverni az embereket, de szinte bármit kiszemelhetnek a csalók a rosszindulatú tevékenységeikhez.

Most a NAV került sorra.

Az adóhatóság nevében kiküldött e-mail azzal próbálja rávenni a gyanútlan felhasználót, hogy jogosult egy nagy összegű adó-visszatérítésre a 2025-ös bevallása alapján

– olvasható a hvg.hu cikkében.

A levél első ránézésre abszolút hiteles, még azt a biztonsági emlékeztetőt is lemásolták a csalók, hogy a NAV „soha nem kér jelszót vagy teljes bankkártyaadatokat e-mailben”. Az ugyanakkor gyanút kelthet, hogy a fejlécben a NAV angol nevű logója látható.

A csalást az az e-mail-cím teszi egyértelművé, amiről a levelet küldték: egy, a NAV-hoz semmilyen formában nem kapcsolható, a vége például ez: @10543119.brevosend.com.

Az adóhivatal egészen biztosan nem küld ki leveleket ilyen, teljesen véletlenszerű, a NAV-hoz semmilyen formában nem kapcsolható címről.

Az állítólagos adó-visszatérítéshez frissíteni kell a számlaadatokat, ehhez azonban be kell jelentkezni az Ügyfélkapuba. Ehhez oda is helyeztek egy gombot, csak hát ez nem a tényleges állami felületre, hanem egy nagyon hitelesen lemásolt DÁP-oldalra vezet.

A legjobb, ha utóbbira már el sem jut, de ha mégis, zárja be azonnal, és csak a hivatalos felületeken keresztül intézze az ügyeit.

