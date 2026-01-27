Vonatgyár épül Magyarországon

Vonatgyárat épít Magyarországon egy svájci óriáscég, itt készülnek majd a MÁV új szerelvényei – írja a vg.hu.

Az már korábban ismertté vált, hogy a kormány vett 93 Stadler GTW használt, de jó állapotú villamos motorvonatot vett – 15 év karbantartással, keleti megyeszékhelyek környékeinek vasúti ellátására –, de a mostani hír új dimenziót jelent a magyar vasút számára, egy szaklapban jelent meg, a Stadler vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza.

A MÁV a 93 használt mellett 100 új motorvonat vásárlására is készül, ennek a forrása Kína lesz.

A 93 tételes beszerzés ára 230 millió euró, vagyis szűk 100 milliárd forint, 14 ezer ülőhelyet jelent, a jelenlegi járműkapacitás 10 százaléka.

A megállapodás értelmében a Stadler visszavásárolta azokat a vonatokat, amelyeket eredetileg a Svájci Szövetségi Vasutak leányvállalata, a Thurbo számára gyártott. Most pedig a MÁV csoport megbízásából újítja fel őket, amely végül a flotta tulajdonosa lesz. Az érintett 93 szerelvény a 2001-ben és 2005-ben leadott megrendelések alapján készült. A Magyarországnak szánt flotta két verzióban érkezik: egyrészt két utaskocsiból és egy hajtásmodulból álló GTW 2/6 egységekből, valamint három utaskocsival és egy motorkocsival rendelkező GTW 2/8 járművekből.

Egy-egy vonat modernizálása várhatóan 12 hetet vesz igénybe, a munkálatok megkezdését pedig 2026 végére tervezik. A flottát több év alatt, szakaszosan újítják fel, az utolsó vonatok várhatóan 2034-re készülnek el.