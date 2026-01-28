ARÉNA - PODCASTOK
Egy ablakon keresztül az utcára látunk, ahol autók haladnak az esőben.
Nyitókép: Pixabay

Időjárási front csap le az országra, vége a nyugalomnak

Infostart

Az átmeneti nyugalmat követően szerdán újabb front, illetve annak felhőzete és csapadékzónája érkezik fölénk. Többfelé számíthatunk esőre, de az Északi-középhegységben vegyes csapadék, ónos eső is előfordulhat. Csütörtökön elhagyja térségünket a csapadékrendszer, majd átmenetileg hidegebb és szárazabb levegő érkezik a hétvégén.

Szerdán általában borult, párás idő várható. A ködös, rétegfelhős tájakon akár ónos szitálás nem kizárt.

Szerda hajnaltól, kora reggeltől elszórtan, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, az ország északi harmadán, kiemelten az Északi-középhegységben vegyes halmazállapotú csapadék, akár ónos eső is előfordulhat.

A keletiesre forduló szél olykor megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában már a késő esti órákban beáll - ekkor többnyire -3 és +2 fok között alakul, azonban a még kevésbé felhős északi, északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 4 és 10 fok között várható, de hozzávetőleg az ország északkeleti harmadán és a fővárosban ennél hidegebb marad az idő.

időjárás

front

csapadék

