Időjárási front csap le az országra, vége a nyugalomnak

Szerdán általában borult, párás idő várható. A ködös, rétegfelhős tájakon akár ónos szitálás nem kizárt.

Szerda hajnaltól, kora reggeltől elszórtan, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, az ország északi harmadán, kiemelten az Északi-középhegységben vegyes halmazállapotú csapadék, akár ónos eső is előfordulhat.

A keletiesre forduló szél olykor megélénkül, néhol meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában már a késő esti órákban beáll - ekkor többnyire -3 és +2 fok között alakul, azonban a még kevésbé felhős északi, északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 4 és 10 fok között várható, de hozzávetőleg az ország északkeleti harmadán és a fővárosban ennél hidegebb marad az idő.