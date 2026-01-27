ARÉNA - PODCASTOK
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Orbán Viktor döntött, több száz milliárd forint megmozdult

Infostart

Az állami dolgozók új lakhatási támogatására a kormány egy friss határozattal 180 milliárd forintot különített el. Az évi 1 millió forintos juttatásra a forrást nagyrészt a Gazdaságfejlesztési Keret megcsapolásával teremtette elő.

Egy hétfő este kihirdetett kormányhatározatból vált világossá, mennyibe kerülhet évente a közfeladatot ellátó munkavállalók új otthontámogatása.

A program fejenként egymillió forintot biztosít lakhatási célokra, ami összességében már komoly tételt jelent a költségvetésben – írja a Portfolió a Magyar Közlöny alapján. A határozat melléklete egy részletes táblázatban sorolja fel, honnan és hová kerülnek át a források.

A legnagyobb mozgás a Gazdaságfejlesztési Keretet érinti: innen 297 milliárd forintot csoportosított át a kabinet. A pénz egyik legnagyobb nyertese a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatása lett.

Ezt az új kiadási sort a kormány 180 milliárd forinttal hozta létre, vagyis az állami alkalmazottaknak járó, fejenként évi egymillió forintos lakhatási támogatás már idén ekkora terhet jelent a költségvetésnek.

A jogosultak köre nemrég tovább is bővült, tehát a számla a jövőben még nőhet. Korábban a kormány kommunikációja arról szólt, hogy az intézkedés évi 100 milliárd forint körüli kiadást jelent, ehhez képest jóval magasabb szám került elő. Ez az a támogatás, amelyet a kedvezményezettek – orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, minisztériumi dolgozók – lakáshitel-törlesztésre vagy egy új lakáshitel önrészének kifizetésére is felhasználhatnak.

A konstrukció ráadásul összevonható az Otthon Start hitellel, ami tovább növeli a támogatás gyakorlati értékét. A 180 milliárd forintos keretösszeg tehát valóban új információ. Ebből már viszonylag könnyű következtetni arra is, milyen léptékben gondolkodik a kormány. Amennyiben jogosultanként a maximális, 1 millió forintos támogatással számolunk, akkor az idei költségvetés nagyjából 180 ezer támogatott dolgozóval kalkulál.

A Gazdaságfejlesztési Keretet tehát összesen 297 milliárd forinttal csökkentette a kormány. Ezen költségvetési sor megnyitását az uniós szabályok tették lehetővé, és amelyről már tavaly jelezte a lap: a kabinet várhatóan innen finanszírozza majd a választások előtti költekezést. Most ebből a keretből 180 milliárd forint ment el a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatására.

De nem ez volt az egyetlen tétel, olvasható még a Portfolio cikkében. A forrásjuttatás részeként 51 milliárd forintot kap az Építési és Közlekedési Minisztérium az országos közúthálózat felújítására, míg 20 milliárd forint jut a Gödöllői Királyi Kastély rekonstrukciójára is.

További 22,5 milliárd forint kerül a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, a felsőoktatási előirányzaton belül. A pénzt infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma-fejlesztésekre fordíthatják.

Emellett nő az Egészségbiztosítási Alap támogatása is, összesen 32 milliárd forinttal.

Ez két tételből áll össze:

16 milliárd forint jut kiadások támogatására, pénzeszközátadás formájában,

újabb 16 milliárd forint pedig a gyógyító-megelőző ellátások kasszáját erősíti, ezen belül is a járóbeteg-szakellátás finanszírozását.

