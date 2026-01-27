ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.98
usd:
317.18
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pozitív vérmintacső, madárinfluenza-járvány.
Nyitókép: Getty Images

Két helyen is megjelent a veszélyes vírus Magyarországon

Infostart / MTI

Békés vármegye két báromfitelepén is megjelent a madárinfluenza, 13 ezer szárnyast kell elpusztítani.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Békés megyében két báromfitelepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta, az érintett állományok felszámolása folyamatban van.

A közlemény szerint a betegséget Békésszentandráson egy 7600 egyedet számláló tenyészpulyka-előnevelő telepen, míg Orosházán egy 5500 darabos májhasznú lúdállományban mutatták ki. A madárinfluenza gyanúja mindkét telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel, idegrendszeri tüneteket, bágyadtságot, valamint a takarmány- és ivóvízfogyasztás csökkenését is tapasztalták.

Mindkét helyszínen a vírus H5N1 altípusát mutatták ki.

A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet állított fel Békésszentandráson, míg Orosházán 3 kilométeres védőkörzet és 10 kilométeres megfigyelési körzet lépett életbe.

A járványügyi nyomozás és az állományok felszámolása jelenleg is zajlik.

Felhívták az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására, mivel a betegség a vadon élő madarakban is jelen van.

Kezdőlap    Gazdaság    Két helyen is megjelent a veszélyes vírus Magyarországon

nébih

madárinfluenza

baromfiipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával

Szakértő: húsz év után áttörést ért el az Európai Unió a világ egyik legnagyobb hatalmával

Az Európai Unió és India lezárta a tárgyalásokat egy történelmi jelentőségű szabadkereskedelmi megállapodásról, amely a felek által valaha kötött legnagyobb ilyen egyezmény – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Újdelhiben, az EU–India-csúcstalálkozón. A megállapodás a világ második és negyedik legnagyobb gazdaságát kapcsolja össze, összesen kétmilliárd embert érint. Az egyezmény jelentőségéről Trembeczki Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az újabb fogyasztó csodaszer: heti egy injekcióval a testsúlyuk több mint ötödétől megszabadultak a vizsgált emberek

Itt az újabb fogyasztó csodaszer: heti egy injekcióval a testsúlyuk több mint ötödétől megszabadultak a vizsgált emberek

Jelentős, 22,5 százalékos testsúlycsökkenést is fel tudott mutatni középfázisú klinikai vizsgálatában a Roche új, elhízás elleni kísérleti készítménye, amely az Eli Lilly és a Novo Nordisk készítményeihez hasonló hatásmechanizmussal működik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő mennyiségű pénz áramlott az állampapírokba: erre fogadtak most a legélelmesebb magyarok

Elképesztő mennyiségű pénz áramlott az állampapírokba: erre fogadtak most a legélelmesebb magyarok

Az év negyedik hetében 78,2 milliárd forint friss pénz áramlott a magyar lakossági állampapírokba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Minnesota Governor Tim Walz says he has met "border tsar" Tom Homan and repeated his calls to "end the campaign of retribution" in the state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 19:04
Szijjártó Péter: gazdaságtörténeti jelentőségű beruházás Pécsen
2026. január 27. 16:32
Csúcson a panellakások hazai népszerűsége
×
×
×
×