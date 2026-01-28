A közműcég meglepő dolgot kér a rezsi kapcsán mindenkitől

A rendkívüli hidegre tekintettel megnövekedett januári fűtés többletfogyasztásának költségét a kormány átvállalja a lakossági fogyasztóktól. Az MVM a technikai részletek kidolgozásáig felfüggesztette a számlák kiküldését – írja a 24.hu összegzése.

Aki már megkapta a januári mennyiségekre szóló számláját, egyelőre ne fizesse be azt – olvasható az állami vállalat Facebook-oldalán.

Hozzátették,

a rezsistop miatt nem kell számlázási módot váltani.

Az MVM január 21-én jelentette be, hogy felfüggeszti a lakossági számlák postázását. Ezt annak nyomán lépte meg a vállalat, hogy Orbán Viktor kormányfő kihirdette, a kormány „januári rezsistopot” vezet be a hideg időjárás okozta megemelkedett fűtésszámlák mérséklése érdekében. A vállalat közleménye szerint erre azért van szükség, mert a döntés végrehajtásának pontos részletei még nem ismertek.

Kérjük, hogy minden ügyfél várja meg a részletes tájékoztatásunkat, akkor is, ha a napokban kapják meg a számlát, illetve akkor is, ha már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt – írták a múlt héten.

Várhatóan a szerdai kormányülésen születik konkrét döntés a rezsistop részleteiről.

A januári számlák egy részét már kiküldték. Ha valaki már befizette, valószínűleg a következő havi elszámolásnál írják majd jóvá, hamarosan tájékoztatnak a részletekről.



