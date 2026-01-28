Gyengül a poláris örvény, brutális időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

A jelenlegi télre vonatkozó időjárás-előrejelzések szerint nagyon úgy fest, hogy az előttünk álló hónapban is a korábbiakban sokat tárgyalt poláris örvény (polar vortex) fogja alakítani az északi félteke időjárását – írja a Weather on Maps Facebook-bejegyzése alapján a Portfolio.

Az egyelőre még bizonytalan, hogy Közép-Európára milyen hatást gyakorol majd, de az előrejelzések alapján

a következő napokban egy kiterjedt ciklonrendszer hoz majd jelentős, helyenként akár több száz milliméter csapadékot elsősorban Portugália egyes területeire.

„A poláris örvény a sztratoszférában, néhány 10 km magasságban kialakuló hideg korong, ami időnként elveszti stabilitását, behullámzik, forgása gyengül, bizonyos esetekben pedig több részre szakad. Egy ilyen eseményt láthattunk a tél első felében, majd átmeneti regenerálódás után most újabb gyengülésnek lehetünk szemtanúi. A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység képében” – írja bejegyzésében a meteorológiai portál.

Hozzáteszik, ennek egyik megnyilvánulása az Atlanti-óceán fölött örvénylő hatalmas ciklon. Ami pedig extrém a dologban, az az, hogy

a légörvény déli peremén tartós és erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó alakul ki, amely a következő egy hét során az Ibériai-félszigetnek ütközve rendkívüli mennyiségű csapadékkal áztatja majd a térséget.

A szakemberek szerint normál körülmények között egy szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kéne látnunk, a jelenlegi előrejelzések szerint azonban az örvény gyengülésével hullámzani kezd a mintázata:

A Weather on Maps szakemberei szerint a poláris örvény előrejelzett gyengülésének várhatóan Közép-Európára, is lesz hatása, azonban az prognózisok még nem elég magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen időjárási helyzet is fog előállni.