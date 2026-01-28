ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.8
usd:
316.52
bux:
127754.12
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esernyős nő az esős, téli időben.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Gyengül a poláris örvény, brutális időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Infostart

Jelenleg úgy tűnik, hogy a télből hátralévő bő egy hónap időjárását is a poláris örvény (polar vortex) jelensége fogja meghatározni. A Közép-európia hatások még bizonytalanok, az Ibériai-félsziget kilátásai viszont elég riasztóak.

A jelenlegi télre vonatkozó időjárás-előrejelzések szerint nagyon úgy fest, hogy az előttünk álló hónapban is a korábbiakban sokat tárgyalt poláris örvény (polar vortex) fogja alakítani az északi félteke időjárását – írja a Weather on Maps Facebook-bejegyzése alapján a Portfolio.

Az egyelőre még bizonytalan, hogy Közép-Európára milyen hatást gyakorol majd, de az előrejelzések alapján

a következő napokban egy kiterjedt ciklonrendszer hoz majd jelentős, helyenként akár több száz milliméter csapadékot elsősorban Portugália egyes területeire.

„A poláris örvény a sztratoszférában, néhány 10 km magasságban kialakuló hideg korong, ami időnként elveszti stabilitását, behullámzik, forgása gyengül, bizonyos esetekben pedig több részre szakad. Egy ilyen eseményt láthattunk a tél első felében, majd átmeneti regenerálódás után most újabb gyengülésnek lehetünk szemtanúi. A poláris örvény gyengülése nem ad egyértelmű receptet arra, hogy egy adott térségben milyen időjárás lesz uralkodó, de az biztos, hogy a nagy légköri képződmények mozgása lelassul, amelynek következménye, hogy növekszik az átlagtól vett kilengések ideje és erőssége - néhol hosszabb hideghullámok, néhol tartósabb csapadéktevékenység képében” – írja bejegyzésében a meteorológiai portál.

Hozzáteszik, ennek egyik megnyilvánulása az Atlanti-óceán fölött örvénylő hatalmas ciklon. Ami pedig extrém a dologban, az az, hogy

a légörvény déli peremén tartós és erős nedves áramlás, úgynevezett légköri folyó alakul ki, amely a következő egy hét során az Ibériai-félszigetnek ütközve rendkívüli mennyiségű csapadékkal áztatja majd a térséget.

A szakemberek szerint normál körülmények között egy szabályos gyűrű alakú szélcsatornát kéne látnunk, a jelenlegi előrejelzések szerint azonban az örvény gyengülésével hullámzani kezd a mintázata:

A Weather on Maps szakemberei szerint a poláris örvény előrejelzett gyengülésének várhatóan Közép-Európára, is lesz hatása, azonban az prognózisok még nem elég magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen időjárási helyzet is fog előállni.

Kezdőlap    Életmód    Gyengül a poláris örvény, brutális időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

európa

előrejelzés

meteorológia

ciklon

csapadék

gyengülés

poláris örvény

ibériai-félsziget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

A devizapiacon továbbra is a dollár gyengülési trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kevesebb magyar szerzi meg a nagyon fontos papírt: mi lesz így velük a munkaerőpiacon?

Egyre kevesebb magyar szerzi meg a nagyon fontos papírt: mi lesz így velük a munkaerőpiacon?

Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 05:48
Valóban jön a fizetős Face és Insta
2026. január 28. 05:00
Időjárási front csap le az országra, vége a nyugalomnak
×
×
×
×