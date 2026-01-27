ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd Angelika
Nyitókép: Pixabay

Szurkolói busz szenvedett brutális balesetet, heten meghaltak a PAOK drukkerei közül

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A PAOK futballcsapatának hét szurkolója életét vesztette egy romániai közlekedési balesetben, miközben útban voltak futballcsapatuk Európa-liga mérkőzésére Lyonba.

A görög külügyminisztérium szerint a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, ekkor ütközött frontálisan egy kamionnal.

A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán.

A PAOK-hoz kötődő információk alapján a szurkolók Thesszalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba.

A Lyon-PAOK találkozót csütörtökön 21 órától rendezik az El-főtábla nyolcadik, utolsó fordulójában.

labdarúgás

baleset

paok

