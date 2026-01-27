Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Olekszij Kuleba Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon közölte, hogy orosz dróntámadás érte a Harkiv régióban közlekedő „Barvinkove–Lviv–Csap” személyvonatot.

Mint írta, előzetes információi szerint három Sahíd típusú kamikaze drónnal támadták a vonatot,

a pilóta nélküli repülőeszközök a mozdony előtt, illetve az egyik személykocsiba csapódtak be,

ahol tűz keletkezett. A vonaton szerinte 291-en utaztak, az embereket a lehető leggyorsabban evakuálták, majd pótlóbuszokkal elszállították. A miniszter továbbá azt hangoztatta, hogy nem volt katonai célpontja a támadásnak. A Harkiv megyei ügyészség szerint hárman életüket vesztették a Jazikove település térségében történt incidensben. Kuleba korábban csak két sérültről számolt be.

„A vonaton több mint 155 utas volt. Jelen pillanatban három halottról tudni. Emellett egy nő és egy férfi fordult orvosi segítségért” – ismertette az ügyészség, amelyet az Interfax-Ukrajina idézett.

(Nyitóképünk illusztráció: egy Sahíd drón)