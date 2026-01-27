ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd Angelika
Kijev, 2022. október 17.Drón repül Kijev felett 2022. október 17-én. A Kijevet és más ukrán városokat ért orosz dróntámadásokban legkevesebb három ember vesztette életét.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Infostart / MTI

Az ukrán kormány szerint három orosz Sahíd drón támadott meg egy személyvonatot.

Olekszij Kuleba Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon közölte, hogy orosz dróntámadás érte a Harkiv régióban közlekedő „Barvinkove–Lviv–Csap” személyvonatot.

Mint írta, előzetes információi szerint három Sahíd típusú kamikaze drónnal támadták a vonatot,

a pilóta nélküli repülőeszközök a mozdony előtt, illetve az egyik személykocsiba csapódtak be,

ahol tűz keletkezett. A vonaton szerinte 291-en utaztak, az embereket a lehető leggyorsabban evakuálták, majd pótlóbuszokkal elszállították. A miniszter továbbá azt hangoztatta, hogy nem volt katonai célpontja a támadásnak. A Harkiv megyei ügyészség szerint hárman életüket vesztették a Jazikove település térségében történt incidensben. Kuleba korábban csak két sérültről számolt be.

„A vonaton több mint 155 utas volt. Jelen pillanatban három halottról tudni. Emellett egy nő és egy férfi fordult orvosi segítségért” – ismertette az ügyészség, amelyet az Interfax-Ukrajina idézett.

(Nyitóképünk illusztráció: egy Sahíd drón)

