2026. január 28. szerda Karola, Károly
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: Magyarország nem kereste a konfliktust, mégis napok óta céltábla

Infostart

A miniszterelnök szerda reggeli posztjában reagált a napokban éleződő magyar–ukrán konfliktusra. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ukrán vezetés számára „napok óta Magyarország a céltábla”, de ezt a kormány nem fogja hagyni. Azt sem fogják engedni, hogy az Európai Unió pénzt csikarjon ki Magyarországból, és megtiltsa az orosz olaj behozatalát.

„De nem ám a mi hazánkat!” – egy Petőfi Sándor-idézettel kezdte szerda reggeli Facebook-posztját Orbán Viktor, majd hangsúlyozta, hogy az „ukrán vezetés átlépett egy határt”. Mint írta, Magyarország nem kereste a konfliktust, „mégis napok óta Magyarország a céltábla”.

„De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek” – idézi a kormányfő szavait az Index.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog pénzt küldeni Ukrajnába, „mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában” – utalva ezzel a háború alatt kirobbant eddigi legnagyobb korrupciós botrányra, amely Volodimir Zelenszkij jobbkezének távozásához vezetett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök utasította a külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

Szerdai bejegyzést az alábbi szavakkal zárta a miniszterelnök: „Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni”. Orbán úgy véli, ezt Ukrajnában is tudják, éppen ezért akarnak „egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon”.

„A válasz Petőfinél” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

