Orbán Viktor: Magyarország nem kereste a konfliktust, mégis napok óta céltábla

„De nem ám a mi hazánkat!” – egy Petőfi Sándor-idézettel kezdte szerda reggeli Facebook-posztját Orbán Viktor, majd hangsúlyozta, hogy az „ukrán vezetés átlépett egy határt”. Mint írta, Magyarország nem kereste a konfliktust, „mégis napok óta Magyarország a céltábla”.

„De minket sem az elnök, sem a külügyminiszter, sem a szélsőséges katonai csoportok fenyegetései nem térítenek el attól, hogy érvényt szerezzünk a magyarok érdekeinek” – idézi a kormányfő szavait az Index.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog pénzt küldeni Ukrajnába, „mert jobb helyen van a magyar családoknál, mint egy ukrán oligarcha mosdójában” – utalva ezzel a háború alatt kirobbant eddigi legnagyobb korrupciós botrányra, amely Volodimir Zelenszkij jobbkezének távozásához vezetett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök utasította a külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét. Ezt a kormányfő azzal indokolta, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

Szerdai bejegyzést az alábbi szavakkal zárta a miniszterelnök: „Ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezekről a kérdésekről nem Kijevben és nem is Brüsszelben fognak dönteni”. Orbán úgy véli, ezt Ukrajnában is tudják, éppen ezért akarnak „egy új, ukrán-barát kormányt Budapesten, és ezért fenyegetnek lépten-nyomon”.

„A válasz Petőfinél” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.