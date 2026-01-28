Előbb jön az óraátállítás, mint tavaly

A tavaszi óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. 2026-ban ugyanakkor ez azt jelenti, hogy egy nappal korábban köszönthetjük a világosabb estéket, mint tavaly, és két nappal korábban, mint 2024-ben. Magyarországon 2026-ban március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát a nyári időszámításra.

Az óraátállítás hajnalban történik:

hajnali 2 órakor az órák 3 órára ugranak előre, vagyis egy órával kevesebbet alszunk.

Az óraátállítást követően a nap már érezhetően később nyugszik le Magyarországon. Március 29-én a naplemente időpontja Magyarországon 19.09-kor várható.

A nyári időszámítás 2026-ban október 25-ig tart majd, ekkor állítjuk vissza az órát a téli időszámításra: hajnali 3 órakor az órák 2 órára ugranak vissza.