Kézilabda-Eb és labdarúgó BL – sport a tévében

Az elmúlt napok időjárás-változásának hatására hirtelen megugrott az országban található kátyúk száma. Az utakon immár újra százezres nagyságrendben előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Az évi néhány ezer forintért elérhető kátyúbiztosítás jelentősen növeli a veszélyes úthibák által okozott károk megtérítésének esélyét – mutatott rá közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).