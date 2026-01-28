Kézilabda-Eb és labdarúgó BL – sport a tévében

M4 Sport
15.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Szlovénia-Izland
18.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Horvátország-Magyarország
20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Svájc-Svédország
Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 8. forduló, Benfica-Real Madrid
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 8. forduló, FC Barcelona-FC Köbenhavn
Eurosport 1
8.30, 11.00: Tenisz, Australian Open, negyeddöntő
15.00, 20.00: Sznúker, German Masters, 2. forduló
Eurosport 2
10.10: Sílövészet, Európa-bajnokság, Sjusjoen, férfiak, egyéni
12.30: Országúti kerékpár, szaúd-arábiai körverseny, 2. szakasz
14.30: Országúti kerékpár, Challenge Mallorca, Trofeo Calvia, férfiak
17.30 és 20.30: Alpesisí, vk, férfi műlesiklás, Schladming
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Ettifaq