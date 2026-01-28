ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Kézilabda-Eb és labdarúgó BL – sport a tévében

Infostart / MTI

Tenisz, sznúker, kerékpár és lósport is szerepel a szerdai élő kínálatban.

M4 Sport

15.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Szlovénia-Izland

18.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Horvátország-Magyarország

20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Svájc-Svédország

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 8. forduló, Benfica-Real Madrid

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 8. forduló, FC Barcelona-FC Köbenhavn

Eurosport 1

8.30, 11.00: Tenisz, Australian Open, negyeddöntő

15.00, 20.00: Sznúker, German Masters, 2. forduló

Eurosport 2

10.10: Sílövészet, Európa-bajnokság, Sjusjoen, férfiak, egyéni

12.30: Országúti kerékpár, szaúd-arábiai körverseny, 2. szakasz

14.30: Országúti kerékpár, Challenge Mallorca, Trofeo Calvia, férfiak

17.30 és 20.30: Alpesisí, vk, férfi műlesiklás, Schladming

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Ettifaq

labdarúgás

bajnokok ligája

kézilabda

sportműsor

sport a tévében

műsorajánló

Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Eldurvult a kátyúhelyzet Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki az autósoknak

Eldurvult a kátyúhelyzet Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki az autósoknak

Az elmúlt napok időjárás-változásának hatására hirtelen megugrott az országban található kátyúk száma. Az utakon immár újra százezres nagyságrendben előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Az évi néhány ezer forintért elérhető kátyúbiztosítás jelentősen növeli a veszélyes úthibák által okozott károk megtérítésének esélyét – mutatott rá közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Bizonytalan reggel a devizapiacon: így indult a forint mozgása

Bizonytalan reggel a devizapiacon: így indult a forint mozgása

Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

2026. január 28. 04:30
Ugyanarra hajt Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland
2026. január 27. 22:14
Óriási csatában döntetlent játszott a magyar válogatott a házigazda svédekkel a kézi-Eb-n
