Rossz hír a budapesti autósoknak, egy egész új városrészt vonnak be a fizetős parkolásba

A rendelkezés február 1-jétől Albertfalván a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti – közölte az önkormányzat parkolási cége a honlapján.
Az új várakozási övezet D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni.
A díjfizető zóna elindulását követően március 1. napjáig türelmi időszak lesz.
A tájékoztató szerint az új várakozási övezetben a lakossági engedéllyel rendelkezők ingyen parkolhatnak.
Felhívják a figyelmet:
- A kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, a fent meghatározott területre érvényesek!
- A most kiváltott engedélyek 2026. február 1. és 2027. március 31. között érvényesek!
- A lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.