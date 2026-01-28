ARÉNA - PODCASTOK
Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Rossz hír a budapesti autósoknak, egy egész új városrészt vonnak be a fizetős parkolásba

Infostart

Vasárnaptól Albertfalvát is bevonja a fizetős övezetbe Újbuda önkormányzata.

A rendelkezés február 1-jétől Albertfalván a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti – közölte az önkormányzat parkolási cége a honlapján.

Az új várakozási övezet D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni.

A díjfizető zóna elindulását követően március 1. napjáig türelmi időszak lesz.

A tájékoztató szerint az új várakozási övezetben a lakossági engedéllyel rendelkezők ingyen parkolhatnak.

Felhívják a figyelmet:

  • A kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, a fent meghatározott területre érvényesek!
  • A most kiváltott engedélyek 2026. február 1. és 2027. március 31. között érvényesek!
  • A lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

