Rossz hír a budapesti autósoknak, egy egész új városrészt vonnak be a fizetős parkolásba

A rendelkezés február 1-jétől Albertfalván a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti – közölte az önkormányzat parkolási cége a honlapján.

Az új várakozási övezet D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni.

A díjfizető zóna elindulását követően március 1. napjáig türelmi időszak lesz.

A tájékoztató szerint az új várakozási övezetben a lakossági engedéllyel rendelkezők ingyen parkolhatnak.

Felhívják a figyelmet: