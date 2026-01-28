ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.8
usd:
316.52
bux:
127754.12
2026. január 28. szerda Karola, Károly
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A korrupcióval vádolt Kim Konhi, Jun Szogjol leváltott dél-koreai elnök felesége a büntetõperének elsõ napi tárgyalására érkezik a szöuli Központi Kerületi Bíróságon 2025. szeptember 24-én. Az 53 éves asszonyt augusztus 12-én tartóztatták le.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Csang Szungdzsun

Börtönre ítélték a volt first ladyt Dél-Koreában

Infostart / MTI

A Szöuli Központi Kerületi Bíróság szerdán korrupciós vádak alapján 20 hónapos börtönbüntetésre ítélte Kim Konhi volt dél-koreai first ladyt.

Kimet azzal vádolták, hogy ajándékokat fogadott el az Egyesítés Egyháza nevű vallási szervezettől üzleti szívességekért cserébe.

Az ügyészség eredetileg 15 éves börtönbüntetést kért Kimre vesztegetés, részvénymanipuláció és a politikai finanszírozási törvények megsértése miatt. A bíróság azonban a bizonyítékok hiányára hivatkozva a részvénymanipulációval és a politikai adománygyűjtési szabályok megsértésével kapcsolatos vádak alól felmentette a volt first ladyt.

A Kim védelmét ellátó ügyvédek ugyanakkor a 20 hónapos börtönbüntetést is sokallják, ezért bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

Kim augusztus óta van börtönben, mivel a szöuli bíróság attól tartva, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg, elrendelte letartóztatását.

A volt first lady börtönbe vonulása előtt nyilvánosan bocsánatot kért azért, hogy a vele szemben felhozott vádak aggodalmat okozhattak, és ártatlanságát hangoztatta. Dél-Korea történetében először emeltek hivatalosan vádat egy volt first lady ellen.

A Kim ügyében hozott ítéletet követően, várhatóan néhány héten belül férje, Jun Szogjol korábbi dél-koreai elnök ügyében is ítéletet hirdetnek majd. Jun Szogjol elnököt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024 decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni. Azóta több vádpont – köztük lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés – miatt folyik ellene bírósági eljárás.

Kezdőlap    Külföld    Börtönre ítélték a volt first ladyt Dél-Koreában

dél-korea

korrupció

börtönbüntetés

first lady

szöul

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint

A devizapiacon továbbra is a dollár gyengülési trendje és a Federal Reserve kamatpolitikájáról várható kommunikációja körüli bizonytalanság határozza meg a hangulatot. A befektetők egyszerre figyelik az amerikai monetáris pálya jövőbeli irányát, a jegybanki függetlenséget fenyegető fehér házi politikai nyomásgyakorlás erősödését és a globális kockázatvállalási étvágy alakulását. A következő napokban ezek együtt dönthetik el, hogy a jelenlegi dollárgyengeség tartós folyamattá válik-e, és milyen pályára állnak a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kevesebb magyar szerzi meg a nagyon fontos papírt: mi lesz így velük a munkaerőpiacon?

Egyre kevesebb magyar szerzi meg a nagyon fontos papírt: mi lesz így velük a munkaerőpiacon?

Az Oktatási Hivatal friss adatai szerint tovább folytatódik a nyelvvizsgázók számának drasztikus visszaesése Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

Trump says government will 'de-escalate' in Minnesota following Pretti shooting

The killing of Alex Pretti over the weekend led Minnesota officials and locals to renew calls for Trump to end his immigration operation there.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 09:19
A nyári szünetet is megrövidítené a német nyelvtudás érdekében az FDP elnöke
2026. január 28. 08:32
Zsarolással vádolja a cseh külügyminisztert Petr Pavel államfő
×
×
×
×