Börtönre ítélték a volt first ladyt Dél-Koreában

Kimet azzal vádolták, hogy ajándékokat fogadott el az Egyesítés Egyháza nevű vallási szervezettől üzleti szívességekért cserébe.

Az ügyészség eredetileg 15 éves börtönbüntetést kért Kimre vesztegetés, részvénymanipuláció és a politikai finanszírozási törvények megsértése miatt. A bíróság azonban a bizonyítékok hiányára hivatkozva a részvénymanipulációval és a politikai adománygyűjtési szabályok megsértésével kapcsolatos vádak alól felmentette a volt first ladyt.

A Kim védelmét ellátó ügyvédek ugyanakkor a 20 hónapos börtönbüntetést is sokallják, ezért bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.

Kim augusztus óta van börtönben, mivel a szöuli bíróság attól tartva, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg, elrendelte letartóztatását.

A volt first lady börtönbe vonulása előtt nyilvánosan bocsánatot kért azért, hogy a vele szemben felhozott vádak aggodalmat okozhattak, és ártatlanságát hangoztatta. Dél-Korea történetében először emeltek hivatalosan vádat egy volt first lady ellen.

A Kim ügyében hozott ítéletet követően, várhatóan néhány héten belül férje, Jun Szogjol korábbi dél-koreai elnök ügyében is ítéletet hirdetnek majd. Jun Szogjol elnököt tavaly áprilisban mozdították el hivatalából, miután 2024 decemberében sikertelenül próbált szükségállapotot bevezetni. Azóta több vádpont – köztük lázadás és hivatali hatalommal való visszaélés – miatt folyik ellene bírósági eljárás.