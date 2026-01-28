ARÉNA - PODCASTOK
eur:
380.02
usd:
317.34
bux:
127888.37
2026. január 28. szerda Karola, Károly
2023. december 11-én Caracasban készített kép Delcy Rodríguez venezuelai alelnökrõl. 2026. január 3-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rayner Pena

Évek óta zárolt dollármilliárdokhoz juthat hozzá Venezuela

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok megkezdte a szankciók miatt eddig befagyasztott venezuelai pénzeszközök feloldását – jelentette be kedden Delcy Rodriguez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke.

Donald Trump amerikai elnök 2019-ben, első hivatali ideje alatt, számos szankciót vezetett be a Nicolás Maduro vezette Venezuela ellen, köztük olajembargót.

Maduro 2022-ben úgy becsülte, hogy a nemzetközi szankciók által befagyasztott pénzeszközök összege mintegy 30 milliárd dollárra rúg.

Rodriguez kedden az állami televízióban tartott beszédében hangoztatta: a pénzeszközök feloldása lehetővé teszi számukra, hogy jelentős forrásokat fektessenek be kórházi felszerelésekbe, olyan berendezésekbe, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban vásárolnak. A politikus nem pontosította a felszabadított források összegét.

Rodriguezt január 5-én, két nappal azután, hogy Nicolás Madurót az Egyesült Államok egy katonai akció során elfogta Caracasban, ideiglenes államfővé nevezték ki. Azóta együttműködési szándékát fejezte ki Washingtonnal.

„Megerősítem Donald Trump elnök szavait: tiszteletteljes és udvarias kommunikációs csatornákat hoztunk létre mind az Egyesült Államok elnökével, mind (Marco) Rubio külügyminiszterrel, akivel együtt dolgozunk ki egy munkaprogramot” – jelentette ki az ideiglenes elnök.

