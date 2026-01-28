Új jelentkezési határidő van, de számos más változás is élesedett az Otthontámogatásnál

Egy, a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent rendelet több ponton is módosítja az évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatásról szóló korábbi szabályozást.

A legfőbb változások:

A jogosultak köre kibővült, igényelhetik az önkormányzati tűzoltóságoknál dolgozó tűzoltók, valamint az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek.

Lehetőség nyílik a 2026. január 1. előtt kötött lakáskölcsön-szerződések bejelentésére február 15-ig, ezáltal bővül a jogosultak köre is. Munkáltatói kölcsönök is bekerülnek a jogosult lakáskölcsön-szerződések közé.

2026. január 26. napjáig érvényesen létrejött, és a munkáltatói kölcsön célja magyarországi lakóingatlan vásárlása, építése vagy ezen célokra hitelintézettől felvett kölcsön egészének vagy egy részének visszafizetése.

Ezzel sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás lehetősége.

A fentiek miatt

az eredetileg január végéig megszabott határidőt kitolták és az igénylési szándékot 2026. február 15-ig be lehet jelenteni – de csak eddig, aki lemarad, az később már nem jelentkezhet. Csúszik a támogatás kifizetése is: a folyósítás csak márciusban indul.

Lett feltétel, ami rugalmasabbá vált: amennyiben az Otthontámogatásra jogosult határozott idejű jogviszonya a tárgyéven belül megszűnik, de annak vége naptári napilag nem ismert, úgy az Otthontámogatás tárgyévi teljes keretösszegét kell folyósítani, ha a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget.

Szintén könnyítés, hogy az átvezényelt munkavállalók – ha az alap jogviszonyuk határozatlan idejű – a kérelmüket az új helyen is benyújthatják, nem kell azt az eredeti munkáltatónál megtenniük.

A szabályozás által érintett szervezetnek vállalkozóként dolgozók továbbra sem jogosultak az otthontámogatási lehetőségre, ám bizonyos (jellemzően az egyházakat érintő) kivételeket most meghatározott a jogalkotó.