2026. január 27. kedd
Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, miután leadta szavazatát a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban kialakított szavazókörben az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

A Kutyapárt a héten mutatja be jelöltjeit és listáját, de egy meglepőt is húznak

Infostart

Bemutatja a 2026-os országgyűlési választásokra az országos listáját és egyéni képviselőjelöltjeit is a héten a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP).

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) pénteken mutatja be választási programját, mintegy 75 egyéni képviselőjelöltjét, valamint az országos listáját – tudta meg a HVG Nagy Dávid pártigazgatótól.

Ahhoz, hogy egy párt országos listát állítson, legalább 71 egyéni jelölt indítására van szükség az összesen 106 egyéni körzetből. Budapest mind a 16 és Pest megye mind a 14 választókerületében lesz MKKP-s jelölt, továbbá a megyeszékhelyeken, valamint megyénként még két körzetben. Néhányukat majd vissza fogják léptetni, így marad 71.

Az MKKP a kampányát arra építi majd, hogy neki a listás szavazat a fontos, szimpatizánsait pedig arra buzdítja, hogy egyéniben más ellenzéki jelöltre is szavazhatnak,

a kampány pedig bemutatja majd az MKKP eddigi eredményeit, például a Szürke Pride-ot vagy a melegedősátrat, miközben három fő területre fókuszál: átláthatóság, fenntarthatóság és az igazságtalanság felszámolása.

