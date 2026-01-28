ARÉNA - PODCASTOK
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Lezuhant a helyettes főminiszter repülője Indiában – nincs túlélő

Infostart / MTI

Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét, mert a kisrepülő, amelyen utaztak, szerdán landolás közben lezuhant a Baramati repülőtéren, Mumbaitól mintegy 250 kilométerre délkeletre – jelentették be a helyi hatóságok.

A légiszerencsétlenségnek nem voltak túlélői az indiai polgári repülési igazgatóság (DGCA) közleménye szerint.

A Learjet 45-ös kisrepülőn, amelyet az újdelhi székhelyű VSR Aviation magánlégitársaság működtetett, Adzsit Pavar helyettes főminiszter tartott Mumbaiból Punéba, hogy egy helyi választási kampányrendezvényen vegyen részt. A DGCA jelentése szerint a másik két utas egy személyi biztonsági tiszt és egy kísérő volt, rajtuk kívül még a két pilóta tartózkodott a fedélzeten.

A repülőgép a Baramati repülőtérre akart leszállni, de ereszkedés közben lezuhant, és földet érve azonnal lángba borult. A helyi televízió által bemutatott felvételeken a gép roncsaiból felszálló füst látszik.

