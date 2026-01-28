ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 28. szerda
Nyitókép: Pixabay

Szorul a hurok a nagyméretű autók körül

InfoRádió

Az európai nagyvárosok lakói örülnének, ha jelentősen korlátoznák a nagyméretű autók közlekedését és parkolását. Ezt állapította meg több európai fővárosban, köztük Budapesten végzett a közvélemény-kutatás.

Egyre több városi terepjáró jelenik meg az európai nagyvárosokban, amelyek nagy méretük miatt több helyet foglalnak el a hagyományos személyautóknál. Egy friss felmérés az európai városlakók véleményére volt kíváncsi.

A Tiszta Városok kampány kutatói kilenc fővárosban, Rómában, Madridban, Párizsban, Londonban, Berlinben, Varsóban, Szófiában és Budapesten végeztek közvélemény-kutatást, több szempontot is vizsgálva. Tóth Csabát, a Levegő Munkacsoport szakpolitikai munkatársa az eredményeket ismertetve az InfoRádióban elmondta: minden városban a relatív többség támogatta a nehezebb autók korlátozását. Budapesten például 60 százalék nyilatkozott támogatóan a korlátozást illetően, 20 százalék ellenében.

A legegyértelműbb válasz arra a kérdésre érkezett, hogy „Támogatja-e, hogy jobban korlátozzák ezeknek az autóknak (városi terepjárók) a parkolását annak érdekében, hogy több hely maradjon a járdán; 80 százalék felelt igennel – mondta Tóth Csaba.

A közvélemény-kutatás kitért egybek mellett a nagyméretű autók magasabb parkolási díjakra, ami be lesz vezetve Budapesten is 2027-től, illetve Párizsban jelenleg is érvényben van, továbbá a magasabb adóterhekre, és a lakossági parkolási díjakra; ilyen már Terézvárosban működik, ott a 2 tonnánál nagyobb autók kétszeres díjat fizetnek, évi 72 ezer forintot, míg a többi autós 36 ezer forintot – jegyezte meg a szakember.

A Terézvárosban bejelentett autók mindössze 3,7 százaléka lépi túl a 2 tonnás határt, feltehetően Budapest egészét tekintve is hasonló lehet az arány. A Levegő Munkacsoport ezért azt szeretné elérni, hogy ezt a súlyhatárt 1600 kilogrammra csökkentsék.

Szorul a hurok a nagyméretű autók körül

