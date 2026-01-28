ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
Minnesota, 2026. január 27., Az Egyesült Államokban a rendőrség letartóztatott egy férfit, aki kedden Minneapolisban bűzös folyadékkal spriccelte le Ilhan Omar amerikai demokrata képviselőt egy rendezvényen, ahol a képviselő beszédében az amerikai bevándorlási és vámhatósági tisztviselők minnesotai tevékenységét bírálta. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)
Nyitókép: Brandon Bell/Getty Images

Bűzös folyadékkal támadt a demokrata képviselőnőre – videó

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokban a rendőrség letartóztatott egy férfit, aki kedden Minneapolisban bűzös folyadékkal spriccelte le Ilhan Omar amerikai demokrata képviselőt egy rendezvényen, ahol a képviselő beszédében az amerikai bevándorlási és vámhatósági tisztviselők minnesotai tevékenységét bírálta.

A jelentés szerint Omar nem sérült meg. A Reuters brit hírügynökség által idézett szemtanú és a városházi rendezvényről készült videó szerint egy biztonsági őr azonnal megragadta az elkövetőt és a földre szorította.

A rendőrség szerint a férfit súlyos testi sértés miatt tartóztatták le.

Omar beszédében bírálta a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalt (ICE) és Kristi Noem belbiztonsági minisztert, egyben követelte Noem lemondását, miután Donald Trump amerikai elnök bevándorlási politikájának szigorítása során két amerikai állampolgár meghalt lövöldözésben Minneapolisban.

„Az ICE-t nem lehet megreformálni, nem lehet rehabilitálni, véglegesen meg kell szüntetnünk, és Kristi Noem belbiztonsági miniszternek le kell mondania, vagy induljon alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) ellene” – mondta Omar, amit taps fogadott a rendezvényről készült videó szerint.

Pillanatokkal később egy első sorban ülő férfi odalépett hozzá a képviselőhöz, és a rendőrség leírása szerint egy fecskendő tartalmával lespriccelte, miközben azt mondta Omarnek: „le kell mondania”. Omar néhány lépést tett felé, felemelt kézzel, mielőtt a férfit lefogták.

A képviselő rövid szünet után folytatta beszédét, ellenállva munkatársainak, akik orvosi ellátást javasoltak neki, de ő azt mondta, csak egy szalvétára van szüksége. Később irodája közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy Omar jól van.

